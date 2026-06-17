Антени для дронів: види, частоти й сумісність з FPV-системами

Антени для дронів є невід’ємною частиною будь-якої сучасної безпілотної системи. Вони не лише відповідають за передавання відеосигналу під час FPV-польотів, а й забезпечують стабільне керування, передавання телеметричних даних і надійну взаємодію між усіма елементами обладнання.

Де використовуються антени в дроні

Багато користувачів асоціює антени виключно з передаванням відео, проте на практиці їх застосування значно ширше. У безпілотних комплексах антени можуть бути встановлені одночасно в декількох вузлах системи.

Передусім вони використовуються у відеопередавачах VTX. Саме через них камера передає зображення на наземне обладнання. Для прийому сигналу використовуються відеоприймачі VRX або FPV-окуляри, які також обладнуються антенами відповідного типу.

Крім того, антени активно застосовуються в системах телеметрії. Вони передають службову інформацію про висоту, швидкість, заряд акумулятора, координати й інші параметри польоту.

У складних комплексах можуть використовуватися додаткові рішення:

наземні станції прийому сигналу;

ретрансляційні системи;

модулі телеметрії;

системи цифрового відеозв’язку;

антени керування великої дальності.

Завдяки правильній роботі всіх цих елементів оператор отримує повну інформацію про стан безпілотника й може безпечно виконувати польотне завдання.

Частоти й сумісність

Одним із головних критеріїв під час вибору антени є відповідність робочій частоті обладнання. Кожна антена розрахована на певний діапазон, і відхилення від нього негативно впливає на якість зв’язку. Для аналогових FPV-систем найчастіше використовується діапазон 5.8 ГГц. Для систем керування можуть використовуватися частоти 2.4 ГГц, 915 МГц або 868 МГц залежно від типу обладнання.

Не менш важливим є тип роз’єму. Серед найпоширеніших можна зустріти SMA, RP-SMA, MMCX та U.FL. Навіть за повної відповідності частот неправильний роз’єм може унеможливити встановлення або потребувати використання додаткових адаптерів.

Якщо передавальна та приймальна антени використовують різні типи поляризації, частина сигналу втрачатиметься ще до його оброблення приймачем. Саме тому необхідно враховувати сумісність RHCP або LHCP моделей.

Як вибрати антену для FPV-дрона

Для польотів на невеликих дистанціях зазвичай використовуються компактні всеспрямовані антени. Вони забезпечують стабільний сигнал незалежно від напрямку руху дрона й не потребують додаткового налаштування. Якщо мова йде про польоти на великі відстані, перевагу часто віддають спрямованим рішенням.

На вибір також впливає таке:

особливості місцевості;

висота польоту;

наявність будівель або дерев;

рівень радіочастотних перешкод;

тип системи відеозв’язку;

необхідна дальність роботи.

У відкритій місцевості сигнал зазвичай поширюється краще, тому можна використовувати антени з нижчим коефіцієнтом посилення. Для long-range польотів часто застосовують комбінацію декількох типів антен. На борту встановлюється легка всеспрямована модель, а на наземній станції використовується спрямована антена з високим коефіцієнтом посилення.

Антени для дронів відіграють ключову роль у роботі систем відеозв’язку, керування й телеметрії. Для досягнення стабільного сигналу необхідно враховувати частотний діапазон, тип роз’єму, поляризацію, особливості місцевості й сумісність з усім обладнанням. У категорії BraveTech представлені антени для FPV, які можна підбирати за діапазоном частот, типом підключення та сумісністю з різними системами безпілотних літальних апаратів.