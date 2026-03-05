Apple AirPods — фірмовий звук, розумні технології та максимальний комфорт

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Apple AirPods — це більше, ніж просто бездротові навушники. Це частина екосистеми Apple, яка поєднує стильний дизайн, стабільне підключення, інтелектуальні функції та якісне звучання. Навушники AirPods миттєво синхронізуються з iPhone, iPad, Mac чи Apple Watch, забезпечуючи безшовний досвід користування.

У 2026 році лінійка AirPods охоплює моделі для щоденного використання, спорту, роботи та професійного прослуховування музики.

Моделі AirPods: що обрати?

Apple AirPods 4

Оновлена базова модель із покращеним звучанням та стабільністю з’єднання. Доступна у версії з активним шумозаглушенням (ANC).

Підійде для повсякденного використання: музика, подкасти, дзвінки, робота.

Переваги:

легка посадка без силіконових насадок

новий чип H2

просторове аудіо (Spatial Audio)

до 30 годин автономності з кейсом

Apple AirPods Pro 3

Найпопулярніша модель із внутрішньоканальною конструкцією та силіконовими амбушюрами. Максимальний баланс шумозаглушення, якості звуку й портативності.

Переваги:

активне шумозаглушення (ANC) нового покоління

адаптивний режим прозорості

просторове аудіо з відстеженням руху голови

покращені мікрофони для дзвінків

захист від вологи та пилу

USB-C та MagSafe зарядка

Ідеальні для поїздок, спорту, офісу та галасливих місць.

Apple AirPods Max

Повнорозмірні преміальні навушники для тих, хто хоче максимум якості звуку. Металевий корпус, великі драйвери, глибоке ANC та просторове аудіо.

Переваги:

студійний рівень звучання

потужне шумозаглушення

до 20 годин роботи з ANC

преміальні матеріали та комфорт

Підходять для меломанів, роботи зі звуком та тривалого прослуховування вдома чи в офісі.

Технології AirPods

Просторове аудіо (Spatial Audio)

Створює ефект кінотеатру: звук «закріплений» у просторі й реагує на рухи голови. Особливо ефектно працює з iPhone та iPad.

Активне шумозаглушення (ANC)

Мікрофони вловлюють зовнішній шум і нейтралізують його зустрічною хвилею. Режим Transparency дозволяє чути навколишній світ без зняття навушників.

Чипи H1 / H2

Відповідають за швидке підключення, автоматичне перемикання між пристроями та мінімальну затримку звуку.

Автономність і зарядка

5–6 годин роботи без кейса

До 24–30 годин із зарядним футляром

Підтримка USB-C

MagSafe та бездротова зарядка

5 хвилин зарядки = до 1 години прослуховування

AirPods завжди готові до використання — достатньо відкрити кейс поруч із iPhone.

Переваги екосистеми Apple

AirPods максимально розкриваються разом із технікою Apple:

миттєве підключення до iPhone

автоматичне перемикання між iPad та Mac

керування через Apple Watch

інтеграція з Siri

глибокі налаштування в iOS

Після першого підключення навушники синхронізуються з усіма пристроями вашого Apple ID.

Як вибрати AirPods?

Для спорту: AirPods Pro 3 — завдяки захисту від вологи та щільній посадці.

Для щоденного використання: AirPods 4 — легкі, універсальні, з чудовою автономністю.

Для роботи та подорожей: AirPods Pro 3 з ANC.

Для максимального звуку: AirPods Max.

Чи працюють AirPods з Android?

Так, навушники підключаються через Bluetooth до будь-якого смартфона. Проте частина функцій (автоматичне перемикання, просторове аудіо з відстеженням голови, глибокі налаштування) доступна лише в екосистемі Apple.

Чому варто купити AirPods у YA.UA?

оригінальна продукція Apple

офіційна гарантія

повний модельний ряд

зручна оплата частинами

кешбек та програма лояльності

швидка доставка по Україні

AirPods — це комфорт, якість і технології, які працюють для вас щодня. Обирайте свою модель уже сьогодні та насолоджуйтесь бездротовою свободою разом із YA.UA.