Азовське море з супутника навесні 2026-го. Ілюстративне фото: Copernicus Brows

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Арбітражний трибунал ухвалив фінальне рішення у справі України проти Росії щодо порушення прав прибережної держави. Суд відхилив претензії країни-агресорки на українські акваторії та офіційно визнав, що окупанти порушили Конвенцію ООН з морського права.

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України.

Рішення у справі ухвалили 22 квітня 2026 року. Її Україна ініціювала ще 14 вересня 2016-го у зв’язку з порушенням Росією своїх зобов’язань за Конвенцією ООН з морського права в акваторіях біля узбережжя Криму з 2014 року.

Трибунал підтвердив, що Азовське море й Керченська протока є внутрішніми водами двох держав, а не “російським озером”. Так, Україна незмінно залишається прибережною державою в Чорному морі, Азовському морі й Керченській протоці, і жодні односторонні дії країни-агресорки після 2022 року цього не змінили.

Окремо трибунал установив, що Росія порушила Конвенцію ООН з морського права під час будівництва Керченського мосту, прокладання підводних кабелів і газопроводу — зокрема, не провела належної оцінки впливу на навколишнє середовище.

“Рішення Арбітражного трибуналу є черговим підтвердженням того, що російська федерація системно зневажає норми міжнародного права, а її спроби нав’язати світові наслідки злочинної агресії як “нову реальність” не мають і не матимуть міжнародно-правового визнання”, — наголосили у МЗС.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо показували, який вигляд має Азовське море навесні 2026 року зі супутника.