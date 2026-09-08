Куди вивезли архіви Миколаївської громади та як працюють комунальники

Миколаївська громада на мапі DeepState. Інфографіка від Вільного Радіо

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Через наближення фронту Миколаївська громада змінила роботу частини служб. Архіви з документами жителів вивезли на Київщину та Кіровоградщину — там, зокрема, шукають документи на пошкоджене та зруйноване житло. Частина комунальників залишається працювати у громаді, а людей і техніку підприємств залучають до будівництва фортифікацій.

Про це журналістам Вільного Радіо розповів начальник Миколаївської міської військової адміністрації Володимир Проскунін.

Архів БТІ Миколаївської громади працює на Київщині

Один із напрямків, з яким нині працює адміністрація, — допомога жителям із документами на нерухомість. Дехто втратив їх, а дехто свого часу не зареєстрував майно. За оцінкою Володимира Проскуніна, незареєстрованими можуть залишатися близько 60% об’єктів нерухомості жителів громади.

“Хтось втратив [документи], хтось цьому не приділяв уваги, хтось не зареєстрував [майно]. Ми просили людей з 2022 року на всіх наших інформаційних ресурсах: люди добрі, будь ласка, актуалізуйте свої дані”, — розповідає начальник Миколаївської МВА.

Щоб документи не залишилися у прифронтовій громаді, місцеві архіви вивезли за межі Донеччини. Архів Бюро технічної інвентаризації нині працює у Київській області.

“Туди долучаються всі матеріали, які стосуються пошкодженого, а вже з 14 січня 2026 року — зруйнованого майна. І тут вже починається робота з підготовки матеріалів, копій інвентарних справ чи технічних паспортів”, — говорить посадовець.

Домові книги та інші документи вивезли на Кіровоградщину

Ще один архів Миколаївської громади перевезли до Кіровоградської області. Там зберігають матеріали виконавчих органів та всі вивезені домові книги. З цими документами працюють, зокрема, старости.

Звертаються до архівів не лише через пошкоджене чи зруйноване житло. За словами Проскуніна, фахівцям доводиться шукати документи на земельні паї, загублені заповіти та інші папери. Надходять і запити від ЦНАПів та нотаріусів — наприклад, коли потрібно підтвердити площу чи інші характеристики будинку.

Окрема проблема виникає тоді, коли даних про людину немає у державному демографічному реєстрі. Дистанційно внести таку інформацію не можна: заявнику потрібно особисто звернутися до ЦНАПу.

За словами очільника МВА, робота з такими зверненнями забирає чимало часу. Якщо людина особисто прийшла по звичайну довідку, питання можна розв’язати за кілька хвилин. Натомість пошук старих документів та відповіді на запити інших установ потребують значно більше роботи.

Комунальників і техніку громади залучають до будівництва фортифікацій

Змінилася через безпекову ситуацію і робота комунальних підприємств Миколаївської громади. Частину звичних послуг вони зараз надають у скороченому обсязі, а деякі не надають узагалі.

Водночас працівників, які залишаються у громаді, залучають до робіт для оборони — переважно до будівництва фортифікаційних споруд. Подробиць цих робіт з міркувань безпеки посадовець не розкриває. Для цього використовують і техніку комунальних підприємств.

“На таких людях тримається все. Тому що і техніка, ви ж розумієте, що не тільки бензопили, а і транспорт, і екскаватори, і вантажівки — все це працює завдяки ним”, — каже Володимир Проскунін.

Із комунальниками, які продовжують працювати, керівництво громади проводить регулярні вечірні наради. За словами начальника МВА, попри скорочення звичних послуг, працівники та техніка підприємств залишаються залученими до робіт, необхідних громаді в умовах наближення фронту.

Нагадаємо, що за даними Миколаївської міської військової адміністрації, у прифронтовій громаді на 28 серпня залишається 561 мешканець. Тут триває евакуація цивільного населення, зокрема маломобільних мешканців.