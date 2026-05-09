Знищення логістики та військових РФ. Кадр з відео: 81 ОАеМБр

На Слов’янському напрямку російські війська продовжують системні обстріли, намагаються впливати на українські логістичні маршрути та дедалі частіше використовують роботизовані комплекси й важкі дрони для забезпечення підрозділів і мінування територій.

Про це повідомили в 81 окремій аеромобільній Слобожанській бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За даними військових, останнім часом окупанти активізували застосування наземних роботизованих комплексів для доставлення боєприпасів і провізії на позиції артилерії та підрозділів безпілотних систем.

Також захисники фіксують використання росіянами важких гексакоптерів для дистанційного мінування доріг, якими пересуваються українські підрозділи.

Для довідки: Гексакоптер — це безпілотний літальний апарат із шістьма гвинтами, який може переносити вантажі, обладнання або бойові заряди. Його можна застосовувати для різних тактичних завдань, зокрема доставлення чи скидання вибухових пристроїв.

Нагадаємо, на Словʼянському напрямку Донеччини російські війська також посилили штурмові дії. Вони намагаються вибити українських військових із позицій на висотах.