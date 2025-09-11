Підтримайте Вільне Радіо
У вже 20-й пакет військової допомоги від Швеції для України увійшли артилерія, дрони, боєприпаси, радіолокаційні системи, судна постачання та інші ресурси для українського війська. Загальна вартість цієї партії зброї та обладнання — 9,2 млрд шведських крон, що еквівалентно близько 982,5 млн доларів США.
Про виділення допомоги повідомили у Міністерстві оборони Швеції.
До пакета допомоги увійшли:
Також у межах підтримки у сфері ППО та космосу шведські ЗС нададуть Україні обладнання та проведуть відповідні закупівлі й транспортування. До пакета увійшли й інвестицію в цивільну оборону, послуги через Шведське агентство оборонних досліджень та Шведський університет оборони.
Нагадаємо, раніше у серпні про підтримку ЗСУ також оголосили Нідерланди. Держава закупить у США пакет озброєння для України за 500 мільйонів євро, який містить, зокрема, ракети для комплексів ППО/ПРО та інші боєприпаси. Держава стане першим членом НАТО, який долучиться до нового формату допомоги Україні.