Audi e-tron із пробігом: що перевірити перед вибором електричного кросовера

Фото: cdn.imperiya-auto.com.ua

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Преміальний електричний кросовер легко оцінювати очима: салон, світло, великі колеса й асистенти справляють сильне враження. Але для вживаної машини важливіші стан високовольтної системи, підтверджена історія та майбутні витрати.

Обираючи Audi e tron, порівнюйте автомобілі одного року й модифікації. На «Імперія Авто» пропозиції Audi можна відбирати за моделлю, поколінням, роком, двигуном, приводом, областю та продавцем. Остаточну оцінку має давати профільна діагностика.

Преміальний електромобіль потребує раціонального підходу

Визначте щоденний пробіг, частоту далеких поїздок, місце заряджання та потрібний простір. Великий кросовер комфортний для родини й траси, але його шини, підвіска, гальма та електроніка потребують відповідного бюджету.

Дорога комплектація не компенсує відкладене обслуговування. Панорамний дах, камери, пневматичну підвіску й асистенти перевіряють у роботі. Заздалегідь уточніть ціни типових робіт та знайдіть сервіс, знайомий із e-tron.

Батарея, заряджання та програмна діагностика

Відсоток заряду не показує залишкову ємність. Запросіть результат тестування високовольтної системи, а за наявності гарантії – документи з її умовами. Показники різних версій не порівнюють без урахування року, батареї та програмного забезпечення.

До очного огляду варто отримати такі відомості:

Стан. Які параметри батареї зафіксовані та коли виконували перевірку. Помилки. Чи є записи в блоках високовольтної системи, заряджання й термокерування. Оновлення. Які сервісні кампанії та програмні роботи виконані. Заряджання. Які кабелі й пристрої є в комплекті та чи перевірені вони під навантаженням. Експлуатація. Який маршрут проходить машина за різної температури, швидкості й роботи клімату.

Виробник зазначає, що робочі параметри й відхилення можуть зберігатися в пам’яті автомобіля та зчитуватися через діагностичний інтерфейс. Видалення попередження не є ремонтом: потрібні причина помилки, виконана робота й повторна перевірка.

Історія автомобіля важливіша за заявлений пробіг

VIN звіряють на кузові, в документах і звіті. Далі перевіряють походження, реєстрації, страхові випадки, сервісні записи та рахунки. Пробіг оцінюють разом із датами обслуговування, даними блоків і зношенням салону.

Особливо уважно досліджуйте автомобіль після ДТП:

Кузов. Перевірте геометрію, силові елементи, кріплення, шви й фарбування. Захист. Огляньте днище й корпус батареї на удари, корозію та втручання. Безпека. Перевірте подушки, ремені, датчики й системи допомоги. Охолодження. З’ясуйте стан контурів, радіаторів, насосів і з’єднань. Комплектність. Звірте кабелі, зарядні пристрої, ключі й документи з описом.

Гарно відновлений кузов не доводить безпеку високовольтної частини. Якщо продавець не дозволяє оглянути днище, відмовляється від діагностики або не пояснює походження деталей, ризик невиправданий.

Коли конкретний екземпляр вартий подальшої перевірки

Подальшої перевірки варта машина з узгодженим VIN, зрозумілим походженням, послідовною історією, комплектним зарядним обладнанням і готовністю до незалежного тесту. Ціна має відповідати року, стану й ремонтам.

На місці потрібні огляд кузова й днища, діагностика батареї та блоків, тест заряджання, перевірка підвіски й тест-драйв із оцінкою рекуперації та клімату. Залучайте спеціаліста з досвідом роботи з електромобілями цієї категорії: універсального сканера недостатньо.