Audi e-tron із пробігом: що перевірити перед вибором електричного кросовера

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Преміальний електричний кросовер легко оцінювати очима: салон, світло, великі колеса й асистенти справляють сильне враження. Але для вживаної машини важливіші стан високовольтної системи, підтверджена історія та майбутні витрати.
Обираючи Audi e tron, порівнюйте автомобілі одного року й модифікації. На «Імперія Авто» пропозиції Audi можна відбирати за моделлю, поколінням, роком, двигуном, приводом, областю та продавцем. Остаточну оцінку має давати профільна діагностика.
Визначте щоденний пробіг, частоту далеких поїздок, місце заряджання та потрібний простір. Великий кросовер комфортний для родини й траси, але його шини, підвіска, гальма та електроніка потребують відповідного бюджету.
Дорога комплектація не компенсує відкладене обслуговування. Панорамний дах, камери, пневматичну підвіску й асистенти перевіряють у роботі. Заздалегідь уточніть ціни типових робіт та знайдіть сервіс, знайомий із e-tron.
Відсоток заряду не показує залишкову ємність. Запросіть результат тестування високовольтної системи, а за наявності гарантії – документи з її умовами. Показники різних версій не порівнюють без урахування року, батареї та програмного забезпечення.
До очного огляду варто отримати такі відомості:
Виробник зазначає, що робочі параметри й відхилення можуть зберігатися в пам’яті автомобіля та зчитуватися через діагностичний інтерфейс. Видалення попередження не є ремонтом: потрібні причина помилки, виконана робота й повторна перевірка.
VIN звіряють на кузові, в документах і звіті. Далі перевіряють походження, реєстрації, страхові випадки, сервісні записи та рахунки. Пробіг оцінюють разом із датами обслуговування, даними блоків і зношенням салону.
Особливо уважно досліджуйте автомобіль після ДТП:
Гарно відновлений кузов не доводить безпеку високовольтної частини. Якщо продавець не дозволяє оглянути днище, відмовляється від діагностики або не пояснює походження деталей, ризик невиправданий.
Подальшої перевірки варта машина з узгодженим VIN, зрозумілим походженням, послідовною історією, комплектним зарядним обладнанням і готовністю до незалежного тесту. Ціна має відповідати року, стану й ремонтам.
На місці потрібні огляд кузова й днища, діагностика батареї та блоків, тест заряджання, перевірка підвіски й тест-драйв із оцінкою рекуперації та клімату. Залучайте спеціаліста з досвідом роботи з електромобілями цієї категорії: універсального сканера недостатньо.
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