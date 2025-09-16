Аудитори Донеччини знайшли порушення у закупівлях на 703,2 млн грн від початку 2025-го

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

З січня по серпень 2025-го аудитори Донецької області провели 129 перевірок фінансів. За їхніми результатами знайшли порушення та недоліки на 703,2 мільйона гривень. Фахівців залучали й до досудових розслідувань.

Про це відзвітували в Східному офісі Держаудитслужби в Донецькій області.

Там розповіли, що усунули порушення законодавства у сфері закупівель на загальну суму 309,7 млн гривень. Також фахівці змогли відшкодувати та передбачили втрати — через неефективні управлінські рішення — на 4,2 млн гривень.

Водночас за результатами державного фінансового контролю у Східному офісі задокументували порушення та недоліки загалом на 703,2 млн гривень — це з січня по серпень 2025 року.

Також шістьох посадовців притягнули до адміністративної відповідальності за порушення фінансової дисципліни та законодавства. Ще трьох — до дисциплінарної відповідальності.

Серед іншого, на основі задокументованих аудиторами фактів порушень та зловживань правоохоронці розпочали два досудових розслідування. Ще стільки ж долучили до вже відкритих справ.

