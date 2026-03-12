Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Запровадження корпусної системи – крок до змін в обороні країни. Відповімо на найпоширеніші запитання про 1-й корпус НГУ.



Зміни армійської структури

Рух вперед неможливий без реформ. А під час війни перемагає той, хто швидше модифікується. Тому перехід на корпусну систему для нас – це ще один крок відійти від радянських норм несення військової служби. Тим самим посилити позиції українських військ.

Реформа лише набирає обертів, але «Азов» оперативно реагує на зміни. Сьогодні вже повноцінно функціонує 1 корпус НГУ, який обʼєднав управління бойовими підрозділами Національної гвардії України.

Які підрозділи входять до 1-го корпусу НГУ «Азов»?

Наразі корпус налічує 6 бригад, 1 батальйон та окремий загін спеціального призначення:

1-ша бригада оперативного призначення «Буревій»;

8-ма артилерійська бригада «Гармаш»;

12-та бригада спеціального призначення «Азов»;

14-та бригада оперативного призначення «Червона Калина»;

15-та бригада оперативного призначення «Кара-Даг»;

20-та бригада оперативного призначення «Любарт»;

Батальйон безпілотних систем «Пілум»;

Окремий загін спеціального призначення «Туман».

Всі перелічені підрозділи мають великий бойовий шлях, досвідчених командирів і належне забезпечення.

Командир 1-го корпусу НГУ «Азов»

Бригадний генерал Денис «Редіс» Прокопенко почав службовий шлях у батальйоні «Азов» в 2014-му році.

Всього за 3 роки він став наймолодшим командиром в історії Національної гвардії, очоливши ОЗСП «Азов». Пізніше під його керівництвом підрозділ тримав героїчну оборону Маріуполя.

Із квітня 2025 року Денис Прокопенко призначений на посаду командира 1-го корпусу НГУ «Азов». Під його керівництвом бригади активно масштабуються і нарощують бойову міць.

Чи можна служити в корпусі?

Так, лише варто обрати в якій із вище перелічених бригад ви хочете нести службу. Детальніше про структуру можна прочитати на сайті azov.army. Та рекрутинг відбувається в кожному підрозділі без особливих відмінностей.

Серед десятків вакансій, розміщених на онлайн-сторінках, ви знайдете тилові та бойові спеціальності.

В 1-му корпусі НГУ «Азов» служать жінки, чоловіки та молодь за «контрактом 18-24». Рекрутери підбирають оптимальну посаду, враховуючи вміння, освіту і бажання кандидата.

Тут воюють сильні духом

Масштабування 1-го корпусу НГУ без перебільшення жахає ворогів. Тут не буває випадкових людей. «Азову» вдається обʼєднувати однодумців, які мають спільну мету – процвітання вільної України.

Справедливі, досвідчені командири, які ставлять в пріоритет збереження особового складу. Спільні традиції, що підсилюють відчуття братерства. Навчання, розвиток, невтомна боротьба – ось цінності 1-го корпусу. Якщо це відгукується у вашому серці – долучайтеся до лав «Азову».