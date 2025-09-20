Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Господарський суд Донецької області ухвалив рішення на користь Нафтогазу у справі проти підприємства “Бахмут-Енергія”. Компанію з Бахмута зобов’язали сплатити більше ніж 10 мільйонів гривень боргу та судові витрати.

Про цю справу журналісти Вільного Радіо дізналися з відкритого судового реєстру.

Що сталося

За даними слідства, НАК “Нафтогаз України” звернувся до суду з позовом проти ТОВ “Бахмут-Енергія” через борги за постачання газу.

Основна сума заборгованості склала 5,8 мільйона гривень. До неї додалися інфляційні втрати (майже 4 мільйони) та нараховані 3% річних (понад 740 тисяч).

Разом борг склав понад 10,6 мільйона гривень. До цієї суми додали також витрати на судовий збір — 127 тисяч гривень.

Компанія з Бахмута просила відтермінувати виконання рішення, але отримала відмову. Якщо “Бахмут-Енергія” не подасть апеляцію і суд не стане на її бік, борг доведеться сплатити після набрання рішенням законної сили.

Підприємство отримало відстрочку виплат під час воєнного стану

Станом на березень 2025 року ТОВ “Бахмут-Енергія” вже заборгувало місцевому бюджету 714 тисяч гривень. У компанії немає коштів, адже господарська діяльність зупинена, об’єкти зруйновані, а мешканці Бахмута вже третій рік поспіль не сплачують рахунки за надані послуги. Через це підприємству нічим розрахуватися, пояснили у військовій адміністрації.

У лютому 2025 року влада підписала з фірмою додатковий договір, яким дозволила тимчасово не погашати борг. Це рішення діятиме доти, доки населені пункти Бахмутської громади залишатимуться в переліку окупованих та територій бойових дій, або поки не з’явиться безпечний доступ до об’єктів.

Також на час воєнного стану на “Бахмут-Енергію” не нараховуватимуть пеню та інші штрафи.

Нагадаємо, у 2025 році шість комунальних підприємств Бахмута та Опитного продовжують працювати в умовах евакуації. Загалом у них працюють 22 людини.