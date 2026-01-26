Бахмутян запрошують на передпроєктне обговорення житлового кварталу для ВПО: як долучитися

Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Мешканців Бахмутської громади запрошують долучитися до фінальної презентації, під час якої обговорюватимуть проєкт житлового кварталу для ВПО. Як взяти участь — читайте далі.

Про це повідомили у Бахмутській МВА.

Ініціатором заходу виступила громадська організація “Бахмутська Фортеця”. За їхніми словами, під час обговорення шукатимуть реальне розв’язання житлового питання для бахмутян, які вимушено покинули свій дім через війну.

“Під час зустрічі команда проєкту представить результати дослідження щодо можливих моделей житла. Ми відкриємо дискусію про те, яким має бути новий дім для громади Бахмута з урахуванням реальних потреб, досвіду переселення та голосу самих людей”, — кажуть організатори.

Долучитися до презентації можна буде у Києві вже 28 січня — з 15:00 до 17:00, однак точну адресу не кажуть з міркувань безпеки. Її повідомлять зареєстрованим учасникам, а зробити це можна за цим посиланням.

Програму заходу та додаткову інформацію надсилатимуть ближче до дати події.

Нагадаємо, ще у 2024-му для бахмутян планували створити нове містечко у селищі Гощі на Рівненщині. Проєкт розробила команда архітекторів Метінвесту за ініціативи влади Бахмута.