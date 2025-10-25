Ілюстративне фото: Depositphotos

У Дніпрі для бахмутян проведуть виїзний прийом представника Центру надання адміністративних послуг. Прийом триватиме один день, долучитися можна лише за попереднім записом.

Про це повідомили в осередку “З Бахмутом у серці. Дніпро”.

На бахмутян чекатимуть 29 жовтня з 9:00 до 15:00 у Центрі підтримки “З Бахмутом у серці. Дніпро” за адресою: м. Дніпро, вул. Макарова, 1-Б.

Тут можна буде отримати консультацію, оформити заяви до ЦНАПу або передати документи для КП “Бахмутське БТІ”. Зокрема, фахівці допоможуть тим, кому потрібна довідка про належність нерухомості, зареєстрованої до 1 січня 2013 року.

На прийом можна потрапити лише за попереднім записом. Із запитаннями можна звертатися з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 за телефоном (099)667-92-06 або за електронною адресою [email protected].

