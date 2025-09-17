Бахмутяни зможуть особисто поспілкуватися з головою МВА Олексієм Ревою: коли та як

Начальник Бахмутської МВА Олексій Рева.. Фото: з особистої сторінки посадовця

Голова Бахмутської МВА Олексій Рева відповідатиме на дзвінки вихідців громади 18 вересня упродовж години. Охочі зможуть отримати відповіді на питання, які їх турбують. Розповідаємо, як подзвонити посадовцю.

Про пряму лінію з головою ВА повідомили у Бахмутській МВА.

Вихідці з Бахмутської громади зможуть зателефонувати очільнику військової адміністрації Олексію Реві у п’ятницю, 18 вересня. Посадовець відповідатиме на питання впродовж години — з 12:00 до 13:00.

Аби звернутися до Реви та отримати відповіді на нагальні питання, бахмутянам необхідно зателефонувати за номером: +38 (095) 024-50-75.

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Зазначимо, що жителі Бахмутської громади можуть поспілкуватися телефоном не тільки з начальником ВА Олексієм Ревою, а і його заступником, заступником міського голови, секретарем Бахмутської міськради та керуючим справами виконкому. Наразі прямі лінії влаштовують за таким графіком:

начальник Бахмутської військової адміністрації — третій вівторок місяця;

заступник начальника Бахмутської військової адміністрації — перший четвер місяця;

секретар Бахмутської міської ради — другий четвер місяця;

заступник міського голови — третій четвер місяця;

керуючий справами виконкому Бахмутської міської ради — четвертий четвер місяця.

