Селище Гоща на Рівненщині. Ілюстративне фото: Район.Гоща

Розрахунки, які дозволять обрати найбільш доцільну технологію будівництва багатоквартирних будинків для бахмутян у селищі Гоща на Рівненщині, обійдуться бюджету громади на 180 тисяч гривень більше від запланованої суми.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Бахмутської МВА.

Виконання техніко-економічних розрахунків поклали на управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міськради й комунальне підприємство “Бахмутська житлова управляюча компанія”. Провести розрахунок потрібно до кінця цього року.

Ще у вересні вартість роботи з вибору технології будівництва оцінювали у 120 тисяч гривень, проте за місяць суму збільшили — тепер на це спрямують 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, що проєкт будівництва житла для переселенців із Бахмута триває понад рік. Спершу повноцінне містечко хотіли звести в Баришівці на Київщині, але через суперечки щодо земельної ділянки будівництво перенесли в Гощу.