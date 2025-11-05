Підтримайте Вільне Радіо
Розрахунки, які дозволять обрати найбільш доцільну технологію будівництва багатоквартирних будинків для бахмутян у селищі Гоща на Рівненщині, обійдуться бюджету громади на 180 тисяч гривень більше від запланованої суми.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Бахмутської МВА.
Виконання техніко-економічних розрахунків поклали на управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міськради й комунальне підприємство “Бахмутська житлова управляюча компанія”. Провести розрахунок потрібно до кінця цього року.
Ще у вересні вартість роботи з вибору технології будівництва оцінювали у 120 тисяч гривень, проте за місяць суму збільшили — тепер на це спрямують 300 тисяч гривень.
Нагадаємо, що проєкт будівництва житла для переселенців із Бахмута триває понад рік. Спершу повноцінне містечко хотіли звести в Баришівці на Київщині, але через суперечки щодо земельної ділянки будівництво перенесли в Гощу.