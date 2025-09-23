Бахмутські спортсмени завоювали медалі на Чемпіонаті світу з сумо

Олександр Вересюк та Єлизавета Моренко здобули медалі на Чемпіонаті світу з сумо, фото: Facebook/Бахмутська міська рада

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Бахмутські спортсмени Олександр Вересюк та Єлизавета Моренко стали призерами Чемпіоната світу з сумо серед дорослих та юніорів, який відбувся у Таїланді.

Про це повідомили у Бахмутській міськраді.

У місті Бангкок в Таїланді завершився Чемпіонат світу з сумо серед дорослих та юніорів. Спортсмени Бахмутської громади здобули призові місця.

Олександр Вересюк став срібним призером у абсолютній ваговій категорії. Олександр — заслужений майстер спорту України з сумо.

Олександр Вересюк (другий ліворуч), фото: Facebook/Бахмутська міська рада

Єлизавета Моренко у складі жіночої збірної України на чемпіонаті виборола бронзову медаль у командних змаганнях. Єлизавета теж має звання майстрині спорту України міжнародного класу. Вона вже багато років займається сумо, але тривалий час не могла претендувати на звання майстра спорту, бо була неповнолітня.

Єлизавета Моренко (крайня праворуч в нижньому ряду), фото: Facebook/Бахмутська міська рада

Нагадаємо, паравелосипедист із Донеччини Єгор Дементьєв здобув “срібло” на чемпіонаті світу в Бельгії.