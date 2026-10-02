Бахмутському медичному коледжу 100 років | Вільне Радіо

Бахмутський медичний коледж до повномасштабного вторгнення, фото з сайту закладу

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Бахмутський медичний фаховий коледж відзначає 100-річний ювілей в евакуації. Заклад починав у 1926 році як фельдшерсько-акушерська школа. А зараз продовжує навчати майбутніх медпрацівників у Полтаві.

Про ювілей повідомили на сторінці закладу.

“Сто років — це не просто дата. Це століття знань, традицій, професійності, людяності та служіння медицині. За ці роки наш коледж став особливим місцем, де формуються не лише висококваліфіковані медичні фахівці, а й люди з добрим серцем, почуттям відповідальності та готовністю допомагати іншим.

За плечима — тисячі випускників, які присвятили своє життя медицині, десятиліття наполегливої праці викладачів, студентські роки, незабутні події та традиції, які передаються від покоління до покоління”, — написали у Бахмутському медичному коледжі.

Бахмутський медичний фаховий коледж заснований 2 жовтня 1926 року за ініціативою видатного лікаря акушера-гінеколога Арона Китаєва як фельдшерсько-акушерська школа.

У 1929 році Артемівську фельдшерсько-акушерську школу закінчили перші 33 випускниці єдиного акушерського відділення. Згодом, 20 з них отримали вищу медичну освіту.

Артемівська фельдшерсько-акушерська школа, фото: Бахмутський медичний фаховий коледж

У 1954 році фельдшерсько-акушерську школу реорганізували в Артемівське медичне училище, медичним коледжем оно стало з 2017.

Заклад не евакуювали в роки Другої світової, і його будівля була знищена під час звільнення міста від нацистів. У 1970-х медучилище переїхало у нову будівлю в західній частині міста.

Після початку повномасштабного вторгнення Бахмутський медколедж працює в евакуації у Полтаві. Зараз тут опановують спеціальність “Медсестринство”, а також навчаються за професіями “Молодша медична сестра з догляду за хворими” та “Нянька”.

“В нашій родині декілька поколінь жінок закінчили цю медичну школу. Без перебільшення — знання, отримані в Бахмутському медколеджі, стають в пригоді постійно — і в особистому житті і професіонально.

Мені довелося вчитися один рік на сестринському курсі у Німеччині — можу сказати: те, що я бачила — їм дуже далеко до Бахмутського медичного коледжу, навіть в евакуації! Тому що наші викладають медичні науки десятиліттями — вивірена програма як і що викладати, практика. Неймовірно важлива саме оця тяглість у викладанні”, — згадує випускниця групи 1/8 ЛД (фельдшерського відділення) 1999 року Наталя Жукова.

“Від Артемівської фельдшерської школи, через Артемівське медичне училище до Бахмутського фахового медичного коледжу. Пам’ятаю своє перше свято в такий же день 2 жовтня 1976 року — День вручення халатів. Група військових фельдшерів 1/11-Ф. І саме на цей день припало святкування 50-річного ювілею. Було це в актовій залі “Донбасгеології”. Як ми чекали цього дня, щоб надіти білі халати. Бо цілий вересень були ще зеленими майбутніми медиками. В прямому сенсі — ходили у формі у стилі “мілітарі” і з заздрістю дивились на старшокурсниць-медсестер”, — ділиться викладач коледжу Сергій Усенко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Бахмутський медичний фаховий коледж працює в евакуації.