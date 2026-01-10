Бахмутський художник представив нову картину про рідне місто на виставці в Німеччині

Картина бахмутського художника Сергія Садчикова “Художник пише свій улюблений Бахмут”. Фото надане журналістам Вільного Радіо митцем

7 січня 2026 року в бібліотеці німецького міста Бонн провели виставку картин українських художників. Серед представлених робіт була й нова картина бахмутського митця Сергія Садчикова. Він назвав її “Художник пише свій улюблений Бахмут” і присвятив найбільш упізнаваній вулиці міста та його жителям. Розповідаємо, які ідеї митець заклав у своє полотно.

Про свою нову роботу і виставку, де її показали, художник із Бахмута Сергій Садчиков розповів журналістам Вільного Радіо.

За підрахунками митця, українські художники привезли на виставку загалом близько 60 живописних полотен. Більшість із них — в акварельній техніці.

Сам Сергій Садчиков представив на виставці свою нову картину “Художник пише свій улюблений Бахмут”. Митець створив її олійними фарбами на полотні. Розмір роботи — 100 на 70 сантиметрів.

Картина Сергія Садчикова “Художник пише свій улюблений Бахмут”. Фото надане митцем журналістам Вільного Радіо

Митець поділився, що працював над картиною кілька місяців у 2025 році, а завершив її у 2026-му.

“Мені запропонували написати про місто моєї долі та майже всього життя, щоб охопити шлях від дитинства до сучасних метаморфозів. Але це такий обсяг думок, який неможливо вмістити в одному конкретному сюжеті картини”, — розповідає Сергій Садчиков.

Тому, зізнається художник, на початку йому було складно визначити концепцію майбутньої картини.

“Мене постійно супроводжували сумніви й роздуми — що саме зобразити: боротьбу чи спротив, які обрати фарби, полотно та пластику живопису. Але час минає швидко, тож я змусив себе зробити вибір. Зупинився на мотиві, який усі впізнають. Це не просто одна з вулиць Бахмута. Це знакові будівлі, які пережили випробування і все ж частково встояли”, — ділиться митець.

Зрештою Сергій Садчиков обрав вулицю Миру, зокрема її частину поруч із будівлею міськради, відому місцевим жителям як “Топталівка”.

“Я пам’ятаю атмосферу дитинства та особливі відчуття тих часів. Молодь і мешканці міста збиралися тут вечорами у вихідні, спілкувалися з друзями, гуляли та ходили на побачення”, — розповідає бахмутянин.

На передньому плані художник зобразив себе в мить, коли він переносить фрагмент власного життя на полотно. Навколо — образи бахмутян, які збереглися в його пам’яті з дитинства.

Картини художника з Бахмута Сергія Садчикова на виставці в місті Бонн, Німеччина, 7 січня 2026 року. Фото надане митцем журналістам Вільного Радіо

Крім цього, бахмутський художник привіз на виставку ще кілька своїх робіт. Дві верхні картини — соняшники, які уособлюють нескорену Україну. Дві нижні роботи митець присвятив композитору Людвигу ван Бетховену, який народився в місті Бонн.

Картини художника з Бахмута Сергія Садчикова на виставці в місті Бонн, Німеччина, 7 січня 2026 року. Фото надане митцем журналістам Вільного Радіо

Нагадаємо, картину бахмутського художника Сергія Садчикова “Перше підняття українського прапора у Бахмуті” влітку 2025 року показували на виставці у столиці.