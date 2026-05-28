Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Через погіршення безпекової ситуації в Слов’янську, зокрема систематичну загрозу обстрілів, банк ПУМБ тимчасово призупинив роботу свого відділення у місті. Найближчі відділення банку для жителів Донеччини тепер розташовані за межами регіону — на Харківщині та Дніпропетровщині.
Про це повідомили у пресслужбі ПУМБ.
“Останнім часом безпекова ситуація у місті суттєво погіршилась, а загроза обстрілів стала систематичною. У таких умовах банк не може гарантувати безпеку клієнтів, працівників відділення, а також збереження коштів, довірених банку”, — повідомили у пресслужбі банку.
Там поділились адресами найближчих до Слов’янська відділень, які ще продовжують роботу, — у Лозовій на Харківщині та Павлограді на Дніпропетровщині:
“Ми щиро шкодуємо, що змушені ухвалити таке рішення, та сподіваємось на якнайшвидшу стабілізацію ситуації. Більшість банківських послуг і надалі доступні для клієнтів у мобільному застосунку ПУМБ та через дистанційні канали обслуговування”, — зазначили у банку.
Нагадаємо, протягом 2026 року на Донеччині через обстріли вже зафіксували понад тисячу пошкоджень системи газопостачання. Частина з них припала на Словʼянськ і Краматорськ. Тож стійкість подачі газу до міст цьогоріч напряму повʼязують з активними бойовими діями.