Бельгійські харчові фосфати Prayon на українському ринку: переваги та особливості застосування

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Будь-який технолог м’ясопереробного виробництва знає це відчуття: партія варених ковбас виходить із камери, і вага готового продукту помітно менша за очікувану. Волога «втекла», на зрізі – сухувата крихка структура, а собівартість поповзла вгору. Саме на цьому етапі вирішальну роль відіграють харчові фосфати – і від їхньої якості залежить не лише смак, а й рентабельність цеху.

Навіщо взагалі потрібні фосфати у ковбасі

Фосфати – це функціональні добавки, які насамперед підвищують вологозв’язувальну здатність м’ясного фаршу. Механізм простий за суттю, але точний за дією: фосфати трохи зміщують pH м’язового білка від його ізоелектричної точки, через що білкові структури «розкриваються» і починають утримувати значно більше вологи. Паралельно вони сприяють розчиненню м’язових білків і стабілізації емульсії, зв’язуючи іони кальцію та магнію.

Результат відчутний на кожному етапі:

менші втрати ваги під час термообробки та вищий вихід готового продукту;

соковитіша, ніжніша і пружніша текстура без «гумовості»;

стабільна емульсія у варених ковбасах, сосисках і сардельках;

рівномірне нарізання без розшарування та кращий товарний вигляд.

У маркуванні ці добавки знайомі як E450 (дифосфати), E451 (трифосфати) та E452 (поліфосфати). Найчастіше у м’ясопереробці застосовують саме комбінації цих солей – кожна виконує свою частину роботи у складі збалансованої фосфатної суміші.

Чому саме Prayon

Бельгійська компанія Prayon – один зі світових лідерів у хімії фосфатів із понад 130-річною історією (заснована ще 1882 року). Головний офіс і ключове виробництво розташовані в Енжі (Бельгія), а майданчики групи працюють також у Франції, Швейцарії та США. Це не випадковий постачальник, а виробник із власними технологіями та глибокою науковою базою.

Європейське походження тут – не маркетинговий аргумент, а гарантія стабільної якості від партії до партії, повного пакета документів і відповідності суворим стандартам ЄС. Для українського виробника це критично: один і той самий рецепт має давати однаковий результат щодня, без неприємних сюрпризів.

Особливості застосування на українських підприємствах

Головний біль багатьох вітчизняних цехів – не сам факт використання фосфатів, а нестабільність сировини та перебої з постачанням. Коли якість добавки «плаває», технолог змушений щоразу коригувати рецептуру, що б’є по собівартості й передбачуваності. Сертифікований продукт відомого виробника знімає це питання.

Кілька практичних орієнтирів, які варто врахувати:

Дозування суворо нормоване. Європейський регулятор EFSA у 2019 році переглянув усю групу фосфатів і встановив груповий допустимий добовий рівень – 40 мг фосфору на кілограм маси тіла на день. Тому фосфати додають у мінімально необхідній кількості, а не «про запас».

Європейський регулятор EFSA у 2019 році переглянув усю групу фосфатів і встановив груповий допустимий добовий рівень – 40 мг фосфору на кілограм маси тіла на день. Тому фосфати додають у мінімально необхідній кількості, а не «про запас». Послідовність внесення має значення. Фосфат зазвичай вносять на початковому етапі кутерування разом із сіллю та частиною води/льоду – так він встигає подіяти на білок до формування емульсії.

Фосфат зазвичай вносять на початковому етапі кутерування разом із сіллю та частиною води/льоду – так він встигає подіяти на білок до формування емульсії. Підбір марки під продукт. Для варених ковбас, сосисок і делікатесів оптимальні різні склади сумішей, тому варто консультуватися з постачальником щодо конкретної позиції.

Доступність на українському ринку

Фосфати Prayon представлені в Україні через локальних дистриб’юторів європейських інгредієнтів таких як Prodservis, тож технологу не потрібно займатися прямим імпортом і чекати поставок із ЄС. Залежно від типу виробу – варені ковбаси, сосиски, сардельки чи копчені делікатеси – купити фосфат для ковбаси можна з відповідно підібраним складом солей для конкретної рецептури та обладнання.

Підсумок

Хороший фосфат – це менше втрат при варінні, краща текстура і стабільна собівартість. Prayon дає саме це: перевірена якість і незмінний результат у кожній партії.