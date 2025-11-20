Bentley Speed GT: як вирішити дилему між спорткаром і представницьким седаном?

Новий Bentley Speed GT створено для тих, хто цінує швидкість, комфорт і бездоганну інженерію в одному автомобілі. Це не компроміс між двома світами, а гармонійне поєднання потужності суперкара й елегантності гран-турера. Модель четвертого покоління продовжує 21-річну історію Continental GT, підіймаючи її на новий технологічний рівень.

Потужність без надлишкової агресії

Bentley Speed GT отримав гібридну силову установку Ultra Performance Hybrid, що поєднує 4,0-літровий V8 потужністю 600 к.с. з електромотором на 190 к.с. Сумарна потужність системи — 782 к.с., а крутний момент сягає 1000 Нм. Цього достатньо, щоб розганяти автомобіль до 100 км/год за 3,2 секунди й розвивати максимальну швидкість 335 км/год. При цьому електродвигун забезпечує запас ходу на електротязі до 82 км, зберігаючи тишу та плавність руху у міському режимі.

Серед інженерних рішень, що формують динаміку:

нова 8-ступенева трансмісія з миттєвою реакцією;

система керування крутним моментом на обох осях;

адаптивне шасі, що підлаштовує підвіску під стиль водіння.

Результатом стала збалансована керованість без жорсткості спортивного авто, адже динаміка залишається енергійною, але передбачуваною.

Дизайн і технології майбутнього

Образ Continental GT нового покоління поєднує м’язову пластику кузова та стриману елегантність. Силует нагадує тигра в момент спокою, готового до ривка. Оновлена оптика з кришталевим блиском і цифровим керуванням створює природне сприйняття дороги навіть у темряві.

В інтер’єрі поєднані традиційні матеріали Bentley та сучасні технології. Сидіння, що регулюються у 20 напрямках, мають оздоровчу функцію та автоматичний клімат-контроль. Оздоблення у специфікації Dark Chrome надає салону сучасного акценту, а нові варіанти шкіри та кольорів від Mulliner розширюють можливості персоналізації.

Основні інновації всередині:

проекційний дисплей нового покоління з елементами напівавтономного керування;

інтелектуальний асистент паркування, здатний маневрувати без участі водія;

система кондиціонування з іонізацією та моніторингом якості повітря.

Комфорт і контроль у кожній поїздці

Bentley Speed GT орієнтований на створення ідеального балансу між відчуттям швидкості та спокоєм у русі. Гібридна система робить його більш гнучким — електрорежим забезпечує безшумні поїздки містом, а бензиновий двигун розкриває повну динаміку на трасі.

Серед функцій, що підвищують зручність у повсякденному користуванні:

дистанційне керування зарядкою та кліматом;

оновлення карт і ПЗ «по повітрю»;

повна інтеграція смартфонів через Apple CarPlay і Android Auto.

Bentley Speed GT доводить, що спортивний характер може співіснувати з комфортом класу люкс. Він однаково переконливий у діловій подорожі, на гірському серпантині чи в центрі мегаполіса. Це автомобіль, у якому технологія служить емоціям, а швидкість не суперечить витонченості.