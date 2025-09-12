Іллінівка на мапі. Скриншот: DeepState

У Іллінівській громаді на Донеччині з понад 8 тисяч мешканців залишилося трохи більше сотні людей. Дітей і маломобільних евакуювали ще торік, і вони не повертались (наскільки відомо ВА). Ті, хто залишився, живуть без газу, світла, магазинів та зв’язку.

Про ситуацію в Іллінівській громаді Вільному Радіо розповіла перша заступниця сільської військової адміністрації Наталія Лебедева.

“Загалом в громаді було близько восьми тисяч. Залишилось трохи більше ста людей. Це ті, хто відмовився виїжджати. В основному це літні люди, які самостійно себе обслуговують. Дітей і маломобільних ми евакуювали ще торік”, — пояснює Наталія Лебедєва.

За її словами, основна хвиля евакуації відбулася до початку активних обстрілів — до 1 січня 2025 року. Родини з дітьми вивезли до 1 листопада 2024 року.

Нині вся інфраструктура громади фактично зруйнована:

“Газу немає, світла немає, магазини не працюють, централізованого водопостачання теж немає — лише колодязі. Немає зв’язку та інтернету”, — каже посадовиця.

Попри це, жителі, які залишилися, отримують гуманітарну допомогу. Склад організували у Дружківці: пакунки відправляють за місцем проживання переселенців або доставляють комунальним транспортом у громаду.

“Ми забезпечуємо всіх: і тих, хто евакуювався, і тих, хто залишився. У кого є транспорт — приїжджають у Дружківку. У кого немає — доставляємо безпечними шляхами”, — додала Наталія Лебедева.

Зараз у громаді залишаються люди в Іллінівці, Довгій Балці, Олександро-Калиновому та Яблунівці.

12 населених пунктів громади окуповані.

Раніше ми писали про те, що окупанти часто обстрілюють громаду. Зокрема, 9 вересня по Іллінівці запустили 250-кілограмову авіабомбу, там руйнувань зазнали вісім осель.