Святогірськ на мапі. Скриншот з DeepStateMap

У Святогірській громаді наприкінці 2025 року оголосили примусову евакуацію родин із дітьми. Обстріли, авіаудари та атаки російських дронів тут знову фіксують регулярно.

Таку інформацію Вільне Радіо отримало у відповіді на інформаційний запит до Святогірської міської військової адміністрації.

До повномасштабного вторгнення у Святогірській міській громаді проживали 9 068 людей. На початку ж 2026 року тут залишається близько 1 600 мешканців. Офіційно зареєстрованих переселенців — 326.

“Безпекова ситуація у Святогірську та навколишніх селах залишається стабільно напруженою та небезпечною через часті обстріли, удари російських дронів та авіаційних засобів ураження. У грудні 2025 року оголошена примусова евакуація родин з дітьми. Евакуація стосується Святогірська та навколишніх сіл”, — зазначила в.о. начальника МВА Тетяна Божко.

Через бойові дії пошкоджені дитсадки, школи, бібліотеки, клуби та музична школа. Заклади не релокували — вони працюють дистанційно настільки, наскільки це дозволяє безпекова ситуація.

“Освітні послуги надають один заклад дошкільної освіти у селі Микільське та два заклади загальної середньої освіти — у Святогірську і Хрестищі, інші заклади тимчасово призупинили роботу”, — зазначила тимчасова голова військової адміністрації громади.

Електропостачання відновили майже в усіх селах громади: у Хрестищі, Глибокій Макатисі, Маяках і Сидоровому — на 100%, у Микільському, Пришибі та Тетянівці — на 90%. У самому Святогірську відновлено близько 90% мереж, однак у селах Долинського старостинського округу світла досі нема.

“Централізоване водопостачання у Святогірську та Тетянівці відсутнє, воду мешканцям підвозять міжнародні благодійні організації, також населення користується колодязями”, — повідомила Тетяна Божко.

Газопостачання в громаді немає. Відновити його можна буде лише після будівництва мосту через Сіверський Донець.

“Мобільний зв’язок та інтернет відновлено частково у м. Святогірськ та по селах: Маяки, Хрестище, Микільське, Глибока Макатиха, Сидорове. У с. Долина, с. Краснопілля, Мазанівка та Богородичне відновлення телекомунікаційних послуг поки що не планується”, — уточнили у військовій адміністрації.

