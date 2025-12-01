Опорний освітній пункт у Селидовому. Скриншот із російського відео

У тимчасово окупованому місті Селидовому через понад рік після боїв російські загарбники відкрили опорний освітній пункт на базі однієї з місцевих шкіл. Там вже навчаються, кажуть вчителі, 10-11 дітей. Частині з них доводилося сидіти на уроках у верхньому одязі, адже у приміщенні не було опалення.

Відео візиту так званого “голови ДНР” до опорного освітнього пункту опублікували на телеграм-каналі Дениса Пушиліна.

В освітньому пункті працюють двоє вчителів. У знятих пропагандистами кадрах ці жінки попросили “голову ДНР” Дениса Пушиліна виділити додатковий педагогічний персонал, організувати прибирання приміщення та знайти й офіційно працевлаштувати кочегара, адже у класі холодно, частина дітей сиділа на заняттях у куртках.

Делегація російських загарбників заходила до дітей у верхньому одязі, тоді як педагогині зустрічали гостей без курток.

Проблему з опаленням, йдеться в опублікованому Пушиліним відео, нібито одразу вдалося розв’язати його зусиллями. Кочегара знайшли в той же день.

“Слухайте, ну прямо треба топити, зараз одразу, тут кочегар треба, нехай з цього дня вже топить, щоб… Тут не застигало [приміщення]”, — каже Пушилін.

Освітній пункт розмістили у пошкодженому бойовими діями приміщенні однієї зі шкіл Селидового. У руйнації будівлі представник російських загарбників, які штурмували місто, звинувачує “українську агресію”.

Клас, у якому перебувають діти Селидового, прикрашений прапорами Росії та “ДНР”, зокрема на одній зі стін висить повнорозмірний триколор із літерою Z, символом російської агресії проти України.

До групи російських посадовців, які приїхали до Селидового, увійшов не лише Денис Пушилін, а й секретар Генеральної ради партії “Єдина Росія” Володимир Якушев. Вони привезли дітям подарунки, зокрема техніку й настільні ігри, йдеться у сюжеті пропагандистів.

Нагадаємо, суд визнав винною у державній зраді 38-річну мешканку Селидового, яка в умовах воєнного стану передавала співробітнику ФСБ Росії координати особового складу та техніки Сил оборони України на Донеччині. Жінка надсилала росіянину дані про позиції, блокпости та лінії оборони українських військових, зокрема біля Селидового, Покровська, Сонцівки та інших населених пунктів.