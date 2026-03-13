Безкоштовне навчання в Польщі для українців: нові можливості вступу та реальна вартість освіти

Фото: eudoc.com.ua

Останні роки Польща залишається однією з найпопулярніших країн для здобуття європейської освіти. Запит на кшталт навчання в Польщі стабільно входять до числа найпопулярніших серед українських абітурієнтів. Причина очевидна — польська система освіти поєднує доступну вартість, високу якість навчання та реальні перспективи працевлаштування в Європейському Союзі.

У 2025–2026 роках інтерес до польських університетів зріс ще більше. Багато вищих навчальних закладів розширили кількість місць для іноземних студентів, відкрили нові міжнародні програми та адаптаційні курси. Саме тому питання вартості навчання в Польщі (https://univerpl.com.ua) та можливості навчатися безкоштовно стало одним із ключових для українських вступників.

Чи справді можливе безкоштовне навчання в Польщі?

Польська система освіти дозволяє іноземним студентам навчатися як на платній, так і на безкоштовній основі. Безкоштовне навчання можливе насамперед у державних університетах, але за певних умов.

Найчастіше безкоштовно можуть навчатися:

студенти з картою поляка;

вступники, які обрали навчання польською мовою;

учасники державних або міжнародних освітніх програм;

студенти, які отримали стипендію чи грант.

Для багатьох українців саме ці можливості стають реальним шансом отримати диплом європейського університету без значних фінансових витрат. При цьому навіть платне навчання в Польщі для українців залишається значно дешевшим, ніж у більшості інших країн Європи.

Скільки коштує навчання в Польщі насправді

Ще один популярний запит — скільки коштує навчання в Польщі. Вартість залежить від університету, спеціальності та мови навчання. У державних університетах навчання може коштувати від 1000 до 3000 євро на рік, тоді як у приватних вишах ціна іноді досягає 3500–4000 євро.

Однак навіть така ціна навчання в Польщі вважається однією з найнижчих у Європейському Союзі. Крім того, більшість університетів пропонують розтермінування оплати, а також спеціальні знижки для іноземних студентів.

Також важливо враховувати витрати на проживання. У середньому студент витрачає приблизно 300–600 євро на місяць, включаючи житло, харчування, транспорт та інші побутові витрати. Для порівняння, у країнах Західної Європи ці витрати можуть бути у два-три рази вищими.

Чому українці обирають навчання саме в Польщі

Популярність польської освіти пояснюється не лише доступною вартістю. Польща пропонує сучасні університети, міжнародні освітні програми та можливість будувати кар’єру в Європі.

Основні переваги польської освіти:

європейський диплом, який визнається в країнах ЄС;

можливість працювати під час навчання;

високий рівень освіти та сучасна інфраструктура університетів;

велика кількість програм англійською мовою;

доступні ціни порівняно з іншими країнами Європи.

Крім того, географічна близькість Польщі до України значно спрощує адаптацію студентів. Багато університетів пропонують підготовчі мовні курси, а також допомагають студентам із пошуком житла та оформленням документів.

Які спеціальності найбільш популярні серед українців

При виборі університету важливо враховувати не лише вартість навчання, але й перспективи майбутньої професії. Польський ринок праці активно розвивається, тому попит на фахівців у певних галузях постійно зростає.

Серед найпопулярніших напрямків навчання:

інформаційні технології та програмування;

економіка, фінанси та бізнес;

логістика та міжнародна торгівля;

маркетинг і менеджмент;

психологія та соціальні науки.

Саме ці спеціальності часто обирають студенти, які планують залишитися працювати в Польщі або інших країнах Європейського Союзу після завершення університету.

Чи варто їхати на навчання до Польщі у 2026 році

Освітні експерти зазначають, що попит на навчання в Польщі буде лише зростати. Польські університети активно розвивають міжнародні програми, співпрацюють із європейськими компаніями та пропонують студентам можливості стажування вже під час навчання.

Для українських студентів це означає не лише отримання диплома, а й реальний шанс побудувати міжнародну кар’єру. Завдяки доступній вартості, можливості навчатися безкоштовно та високій якості освіти Польща залишається одним із найкращих напрямків для здобуття вищої освіти за кордоном.

Саме тому запит на кшталт безкоштовне навчання в Польщі для українців (https://univerpl.com.ua/bezkoshtovne-navchannya/) залишаються актуальними для тисяч абітурієнтів, які планують вступ до європейських університетів.