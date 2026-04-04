Бійці ЗСУ знищили на окупованій частині Донеччини зенітно-ракетний комплекс “Тор”, який коштує близько 25 млн доларів

Бійці ЗСУ знищили на тимчасово окупованій Донеччині зенітно-ракетний комплекс “Тор”, який коштує близько 25 мільйонів доларів. Скриншот відео: Мадяр

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У ніч на 4 квітня 2026 року бійці ЗСУ виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс “Тор” у районі села Зачатівка. Це територія Хлібодарівської громади на Донеччині.

Про знищення техніки росіян розповів командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний “Мадяр”.

“ЗРК “Тор” відпрацювали Птахи 1 ОЦ СБС у районі населеного пункту Зачатівка на тимчасово окупованій території Донецької області”, — написав Роберт Бровді.

Зазначимо, зенітно-ракетний комплекс “Тор” армія Росії взяла на озброєння ще у 1986 році. За даними 429-ї бригади ЗСУ “Ахілес”, такий ЗРК коштує близько 25 мільйонів доларів (понад 1 мільярд гривень).

Крім цього, у ніч на 4 квітня оператори БПЛА ЗСУ вразили на Донеччині логістичний хаб окупантів у районі села Червоне Поле, а також командно-спостережний пункт (КСП) і зосередження окупаційних солдатів у районах сіл Голубицьке та Велика Новосілка. Тут під удар потрапили загарбники з 36-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, 143-го мотострілецького полку, 160-го гвардійського танкового полку та 18-ї гвардійської мотострілецької дивізії.

Нагадаємо, у ніч на 3 квітня 2026 року підрозділи ЗСУ вдарили по російському складу матеріально-технічних засобів у районі Старомлинівки, що у Волноваському районі.