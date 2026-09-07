“Білецький шукає росіян у Святогірську”: у Третьому корпусі заперечили окупацію міста

Командувач Третього корпусу Андрій Білецький у Святогірську, вересень 2026-го. Фото: з відео корпусу

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Третій армійський корпус опублікував звернення свого командувача Андрія Білецького, у якому той заперечив окупацію Святогірська. Разом з іншими бійцями він пройшов деякими вулицями міста. За словами військових, нині населений пункт є тиловою зоною корпусу.

Про це йдеться на сторінці Третього армійського корпусу.

Українські військові вчергове спростували захоплення Святогірське, про яке на початку вересня заявив лідер Росії Володимир Путін. Зокрема, бійці Третього корпусу записали відео на території міста: показали вулиці, памʼятник Артему та цивільних та автівку, яка проїжджає по дорозі.

Саме ж звернення командувача Андрія Білецького зняли в районі Святогірської лаври. Він зазначив, що у місті варто одягати бронежилет, однак “гуляти можна без різних проблем”.

“Хочу звернутися до російського військового та військово-політичного керівництва. Ви знімайте клоунські носи свої, перуки різнокольорові, не виглядайте дурнями. Місто Святогірськ знаходиться в смузі оборони 60 механізованої бригади Третього армійського корпусу. Це — тилова зона нашого корпусу”, — каже Білецький.

Нагадаємо, за останній тиждень Святогірську громаду покинули ще сімох людей, серед яких одна дитина. Нині там залишаються близько тисячі жителів. Окупанти продовжують бити по населених пунктах із різного виду озброєння та пробувати контролювати логістику громади.