Поліцейський "Білого янгола" допомагає 81-річному жителю Ярової евакуюватися. Скриншот Вільного Радіо з відео поліції Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Евакуація з селища Ярова в Лиманській громаді, де 9 вересня 2025 року російський авіаудар вбив 25 людей, триває. Хоча процес ускладнюють постійні обстріли, поліцейським і волонтерам вдалося вивезти ще п’ятьох жителів.

Про це повідомили в поліції Донецької області.

Зокрема, серед евакуйованих був 64-річний чоловік. Під час авіаудару він втратив цивільну дружину, з якою прожив 25 років. Із собою до онуки з Ярової чоловік забрав кішку з кошенятами й собаку.

64-річний житель Ярової евакуюється зі своїм собакою. Скриншот Вільного Радіо з відео поліції Донеччини

Також поліцейські й волонтери допомогли виїхати 81-річному жителю селища, чий будинок зруйнував обстріл. Крім нього, Ярову залишила сім’я з трьох людей, що вимушена переїжджати вже вчетверте.

“Ми жили в Рідкодубі. Потім Коровій Яр, Ярова, тепер ось їдемо в Тетянівку. Рідкодуба немає, жодної хати, центральна вулиця вся знесена. Дронів багато. Летить і одразу в хату б’є, не дивиться, де хто — просто всі підряд”, — розповіли переселенці.

Сім'я переселенців евакуюється з Ярової. Скриншот Вільного Радіо з відео поліції Донеччини

Поліцейські продовжують евакуювати жителів селища. Нині заявок на евакуацію багато.

“На даний момент у Яровій небезпечно. Постійно літають ворожі дрони, БПЛА, також обстрілюють ракетами. Зараз отримуємо дуже багато заявок на евакуацію, люди хочуть врятувати свої життя. Опрацьовуємо заявки та вивозимо людей в більш безпечні місця”, — розповів старший інспектор сектору евакуаційних заходів “Білих янголів” поліції Лиману Максим Скаженніков.

Раніше ми писали, як Ярова оговтується від російської атаки 9 вересня 2025 року.