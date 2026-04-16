Більш як 370 домівок у Добропільській громаді визнали зруйнованими: де найбільше

Будинки у Добропіллі у 2025 році. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На квітень 2026-го у Добропільській громаді визнали повністю зруйнованими більш як 370 домівок. Це офіційна цифра, яку посадовці змогли підтвердити за результатами обстеження. Реальна кількість знищеного житла може бути вищою — місцеві продовжують подавати заяви.

Про це повідомили у Добропільській МВА.

Там розповіли, що нині спеціалізованій комісії вдалося підтвердити повністю знищеними 373 житлові будинки на території Добропільської громади. Посадовці фіксували це в офіційних актах обстеження.

Так, найбільше дісталося Білицькому — там через удари Росії зруйновані 82 багатоповерхівки та 194 привітні домівки. У сусідньому Добропіллі окупанти розтрощили 31 багатоповерхівку та 61 будинок. В інших селах та селищах громади — більш як 50 осель. Ймовірно, ця цифра не є остаточною — місцеві жителі продовжують подавати заявки на компенсації.

На квітень 2026-го до спеціалізованої комісії подали 2051 заяву щодо зруйнованого житла. Позитивне рішення отримала 471 людина, а загальна сума компенсацій — понад 593 мільйони гривень.

Мешканців Добропільської громади зі зруйнованим житлом закликають звертатися до профільних відділів ВА за номерами телефонів:

+38 (093) 515-70-11;

+38 (093) 340-61-41.

Нагадаємо, профільна комісія при Добропільській міській ВА погодила компенсації за зруйноване житло ще 103 заявникам із Добропілля, Білицького та Водянського. Загалом на виплати претендували 128 людей, однак шести власникам відмовили, а ще 19 заявок — призупинили для збору додаткової інформації.