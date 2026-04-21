За попередній тиждень квітня 2026-го у Донецькій області зросла кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. У регіоні зафіксували ще понад 440 інфікованих — без COVID-19. Обійшлося також без летальних випадків.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).
За їхніми даними, за останній тиждень у Донецькій області зареєстрували 444 нових хворих на ГРВІ, серед яких не було людей із підтвердженим тестом на COVID-19. Загальна кількість інфікованих є більшою, ніж у попередній тиждень сезону.
Випадки захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції реєстрували майже по всім громадам регіону. Показники не перевищували епідемічний поріг, запевняють медики. Переважно продовжують хворіти дорослі — від 30 до 64 років.
Також за цей період до лікарень Донеччини госпіталізували 22 хворих на ГРВІ, з яких 19 — діти. Обійшлося без летальних випадків.
У ЦКПХ зауважили, що найдієвішим заходом профілактики проти грипу залишається вакцинація. Її рекомендують зробити жителям регіону, які належать до таких груп ризику:
Зазначимо, що епідеміологічний сезон в Україні, зокрема на Донеччині, розпочався 29 вересня 2025-го, а закінчиться 17 травня 2026 року.
