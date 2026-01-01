Підтримайте Вільне Радіо
У останньому пологовому будинку на підконтрольній частині Донецької області протягом грудня народилися 23 дитини, з яких 14 — це хлопчики, а дев’ятеро — дівчатка. Показники грудня дещо вищі показників листопада, однак загалом залишаються одними з найнижчих за 2025 рік.
Оновлені дані щодо народжуваності у Слов’янську опублікували у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.
Загалом за 2025 рік у Слов’янську на світ з’явилися 503 дитини. Це менше, ніж було у 2024 році, коли міський пологовий будинок відзвітував про народження 573 дітей. Падіння народжуваності у Слов’янську відбулося попри те, що весь 2025 Слов’янськ був єдиним пологовим будинком на підконтрольній частині Донеччини.
Раніше у 2025 році:
Нагадаємо, останній пологовий будинок на Донеччині працює у Слов’янську, саме туди привозять породіль зі всього регіону. Журналісти Вільного Радіо описали роботу медзакладу в умовах регулярних обстрілів Слов’янська в окремому репортажі.
Раніше ми розповідали, куди перемістили лікарні Донеччини та як записатися до їхніх лікарів на прийом. Тепер лікарі з Бахмута, Маріуполя, Краматорська, Лимана, Селидового й Покровська приймають пацієнтів у інших областях України.