У останньому пологовому будинку на підконтрольній частині Донецької області протягом грудня народилися 23 дитини, з яких 14 — це хлопчики, а дев’ятеро — дівчатка. Показники грудня дещо вищі показників листопада, однак загалом залишаються одними з найнижчих за 2025 рік.

Оновлені дані щодо народжуваності у Слов’янську опублікували у пресслужбі Слов’янської міської військової адміністрації.

Загалом за 2025 рік у Слов’янську на світ з’явилися 503 дитини. Це менше, ніж було у 2024 році, коли міський пологовий будинок відзвітував про народження 573 дітей. Падіння народжуваності у Слов’янську відбулося попри те, що весь 2025 Слов’янськ був єдиним пологовим будинком на підконтрольній частині Донеччини.

Раніше у 2025 році:

у січні народилися 56 дітей (34 хлопчики та 22 дівчинки);

у лютому народилися 54 дитини (30 хлопчиків та 24 дівчинки);

у березні народилися 56 дітей (23 хлопчики та 33 дівчинки);

у квітні народилися 53 дитини (23 хлопчики та 30 дівчаток);

у травні народилися 40 дітей (18 хлопчиків та 22 дівчинки);

у червні — 49 дітей (33 — хлопчики, а 16 — дівчатка);

у липні — 48 дітей (31 хлопчик та 17 дівчаток);

у серпні — 39 дітей (28 хлопчиків та 11 дівчаток);

у вересні — 34 дитини (20 хлопчиків та 14 дівчаток;

у жовтні — 29 дітей (16 хлопчиків та 13 дівчаток);

у листопаді — 22 дитини (14 хлопчиків та 8 дівчаток).

Нагадаємо, останній пологовий будинок на Донеччині працює у Слов’янську, саме туди привозять породіль зі всього регіону. Журналісти Вільного Радіо описали роботу медзакладу в умовах регулярних обстрілів Слов’янська в окремому репортажі.

Раніше ми розповідали, куди перемістили лікарні Донеччини та як записатися до їхніх лікарів на прийом. Тепер лікарі з Бахмута, Маріуполя, Краматорська, Лимана, Селидового й Покровська приймають пацієнтів у інших областях України.