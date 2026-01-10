Як зміниться бюджет у т.з. “ДНР” у 2026 році порівняно з попередніми роками. Колаж: Вільне Радіо

Лише 39% скарбниці т.з. “ДНР” цьогоріч наповнюватимуть власні податки та акцизи, решта бюджету — дотації від Росії. З 2024 року тут зростають витрати на ватажка псевдореспубліки, “уряд”, “депутатів” та розвиток промисловості. А от на освіту українських дітей в окупації та роботу незаконних “виборних органів” навпаки бракує коштів.

Вільне Радіо проаналізувало тенденції змін у бюджеті фейкової республіки на 2026 рік порівняно з двома попередніми роками.

Для довідки: Усі показники бюджету т.з. “ДНР” вказані в російських рублях. Для зручності ми додаватимемо до всіх сум їхній приблизний відповідник у гривнях. Зазначимо, з 31 березня 2025 року Національний банк України припинив встановлювати офіційний курс гривні до російського рубля. Тоді він становив 49 гривень за 100 рублів. Водночас середній курс обох валют до долара США на міжнародних банківських ринках станом на початок січня 2026 року визначає обмінний курс на рівні 1,8 рубля за одну гривню. Тож усі розрахунки ми подаватимемо із застосуванням коефіцієнта 1,8.

Який загальний бюджет т.з. “ДНР” у 2026 році

Проаналізувавши бюджет т.з. “ДНР” за 2024, 2025 та 2026 роки, можна простежити кілька тенденцій:

власні доходи псевдореспубліки скоротилися після зростання у попередні роки;

обсяг дотацій від Росії у 2026 році також знизився порівняно з двома попередніми роками;

витрати залишаються нестабільними: у 2025 році вони були більшими, а у 2024-му — меншими;

дефіцит зростав до 2025 року, а у 2026 році зменшився;

власні доходи у фейковій республіці значно поступаються дотаціям від країни-агресорки: 39% проти 61%.

У деталях показники бюджету фейкової республіки за останні три роки мають такий вигляд:

доходи — 243,9 мільярда рублів. У гривневому еквіваленті це 135 мільярдів, що на 3,8 мільярда менше, ніж торік, але на 18,8 мільярда більше, ніж у 2024 році;

власні надходження — 95,1 мільярда рублів, або 52,8 мільярда гривень (на 3,3 мільярда гривень менше, ніж минулого року та на 12,7 мільярда гривень менше, ніж у 2024 році);

решта 148,8 мільярда рублів — дотації з федерального бюджету Росії. У гривнях це приблизно 82,6 мільярда, що на понад 6 мільярдів гривень менше, ніж у 2025 році та 2024 роках;

витрати — 248,8 мільярда рублів, або 138,2 мільярда гривень, що на 14,5 мільярда гривень менше, ніж торік, та на 16 мільярдів гривень більше, ніж у 2024 році;

дефіцит — 4,9 мільярда рублів, або 2,7 мільярда гривень. Це на 11,5 мільярда гривень менше, ніж минулого року та на 3,4 мільярда гривень менше, ніж у 2024 році;

загальний обсяг боргу т.з. “ДНР” до кінця 2026 року має сягнути 11 мільярдів рублів (6,1 мільярда гривень).

Тенденції бюджету т.з. “ДНР” у 2024–2026 роках у мільярдах рублів. Інфографіка: Вільне Радіо

Звідки т.з. “ДНР” планує отримувати доходи у 2026 році

Розглянемо, звідки фейкова республіка планує отримувати доходи з власних джерел. Найбільшими статтями надходжень до окупаційної скарбниці у 2026 році є:

податки з фізичних осіб — 72,1 мільярда рублів. У гривнях це 40 мільярдів, що більше, ніж у 2025 та 2024 роках;

податки з прибутку організацій — 9,2 мільярда рублів. Це приблизно 5,1 мільярда гривень, що менше, ніж у попередні два роки;

акцизи — 5,2 мільярда рублів, або 2,8 мільярда гривень, що більше, ніж у попередні роки;

доходи від використання “державного” та “муніципального” майна — 4 мільярди рублів (2,2 мільярда гривень), що на третину менше, ніж торік, та у 4,2 раза більше, ніж у 2024 році.

Власні доходи у бюджеті т.з. “ДНР” у 2024–2026 роках у мільярдах рублів. Інфографіка: Вільне Радіо

Дотації з російського бюджету здебільшого спрямовані на “вирівнювання бюджетної забезпеченості” невизнаної республіки. Це фінансування заходів, на які т.з. “ДНР” не може самостійно знайти кошти: підвищення оплати праці т.з. “бюджетникам”, ліки для пацієнтів із цукровим діабетом, компенсації за зруйноване житло, будівництво житла, витрати, пов’язані із закриттям вугільних шахт, розвиток промисловості, створення служби “112” та ремонт доріг.

У 2026 році окупанти збільшують фінансування апарату Дениса Пушиліна, т.з. “уряду ДНР” та псевдодепутатів

Серед найвитратніших статей у скарбниці т.з. “ДНР” на 2026 рік є такі:

медицина — 55,7 мільярда рублів (30,9 мільярда гривень), що більше, ніж у 2025 та 2024 роках;

освіта — 48,9 мільярда рублів (27,1 мільярда гривень), що менше, ніж у попередні два роки;

робота т.з. “Міністерства праці та соціального захисту ДНР” — 44,6 мільярда рублів (24,7 мільярда гривень), що менше, ніж у попередні роки. Для порівняння, у 2024 році на цю статтю закладали 33,8 мільярда гривень;

функціонування т.з. “Міністерства фінансів ДНР” — 26,9 мільярда рублів, або близько 14,9 мільярда у гривневому еквіваленті. Це більше, ніж торік, але менше, ніж у 2024 році — тоді на цю статтю закладали 23,3 мільярда гривень;

житлово-комунальне господарство — 25,4 мільярда рублів. Це приблизно 14,1 мільярда гривень, що на 6,1 мільярда гривень менше, ніж торік, але майже удвічі більше, ніж у 2024 році;

ремонт доріг — 13,6 мільярда рублів, або 7,5 мільярда гривень. Торік на цю статтю закладали приблизно стільки ж, а у 2024 році — 2,2 мільярда гривень;

перебудова вугільної промисловості — 7,1 мільярда рублів (3,9 мільярда гривень), що більше, ніж у попередні роки;

адміністрація ватажка Дениса Пушиліна та т.з. “уряду ДНР” — 5,6 мільярда рублів. У гривнях це приблизно 3,1 мільярда, що на 111 мільйонів гривень більше, ніж минулого року, та вдвічі більше, ніж у 2024 році. Найбільше в цій категорії зростають витрати на ватажка фейкової республіки та “голів” муніципальних утворень : зі 180 мільйонів гривень у 2024 році до мільярда гривень у 2025 році та 1,4 мільярда гривень у 2026 році;

розвиток промисловості т.з. “ДНР” — 4,5 мільярда рублів (2,5 мільярда гривень), що у 30 разів більше, ніж у 2025 році. У 2024 році цієї статті витрат у бюджеті фейкової республіки не передбачали;

культура та кіновиробництво — 3,7 мільярда рублів (2 мільярди гривень), що більше, ніж у бюджеті минулих років;

робота т.з. “Апарату Народної Ради ДНР” — 599 мільйонів рублів (332 мільйони гривень), що перевищує показники двох попередніх років;

самоназвана “Виборча комісія ДНР” — 245,4 мільйона рублів. Це приблизно 136,3 мільйона гривень, що менше, ніж у попередні роки;

робота самоназваних “депутатів” та їхніх помічників — 243 мільйони рублів , або 135 мільйонів гривень. Це дещо менше, ніж у 2025 році, але у понад вісім разів більше за показник 2024 року.

Найбільші витрати у бюджеті т.з. “ДНР” у 2024–2026 роках у мільярдах рублів. Інфографіка: Вільне Радіо

Для довідки: Зазначимо, в цій статті ми проаналізували лише деякі найбільші статті витрат бюджету псевдореспубліки на 2026 рік. Повний документ із розподілом коштів налічує 105 аркушів формату А4 і містить сотні категорій.

Отже, за три роки найбільше зросло фінансування роботи керівного апарату фейкової республіки та т.з. “уряду ДНР” — удвічі, розвитку промисловості — від нуля до 4,5 мільярда рублів (2,5 мільярда гривень), а також діяльності “Народної ради”, на яку цьогоріч заклали у понад шість разів більше коштів, ніж у 2024 році та т.з. “депутатів”, на яких витрати за три роки зросли у вісім разів.

Водночас окупанти скорочують видатки на освіту українських дітей і діяльність т.з. “виборчої комісії”.

