Евакуація людей з Донеччини. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На травень 2026-го на підконтрольній уряду України частини Донецької області залишаються мешкати понад 700 одиноких маломобільних, за якими наглядають працівники соціальних служб. Більш ніж половина з цих людей “категорично проти” евакуюватися до більш безпечних регіонів.

Про це журналістам Вільного Радіо під час брифінгу т.в.о заступника директора відділу пільг департаменту соцзахисту ОДА Дмитро Пожарський.

За його підрахунками, нині на підконтрольній частині Донецької області залишаються 763 одиноких маломобільних, за якими доглядають працівники соціальних служб. Їхня кількість щодня змінюється — люди продовжують виїздити до більш безпечних регіонів України.

Водночас близько 170 серед опитаних маломобільних людей зазначили, що погодяться виїхати у випадку суттєвого погіршення безпекової ситуації. Решта з тих, хто залишається у регіоні — категорично відмовляються, зазначив Пожарський.

“З цієї кількості людей, скажемо так, мають далеких родичів, які погодилися їх прийняти, якщо вони захочуть евакуюватися. Але вони не їдуть. Це щоденна робота наших соціальних робітників, які відвідують їх під дронами, бомбами. З досвіду, коли вже зовсім поряд прилітає — тоді вже погоджуються. На сьогодні аргументація така: “Це мій будинок, тут поховані мої близькі”. Не погоджуються”, — розповів посадовець.

