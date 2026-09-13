Скільки дітей навчатимуться в школах та дитсадках Бахмута у 2026-2027 роках

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У 2026-2027 навчальному році мережа освіти Бахмута налічуватиме близько 1,9 тисячі дітей. Йдеться як про вихованців дитсадків, так і учнів місцевих шкіл. Також у закладах вдалося зберегти інклюзивні класи. Детальніше — розповідаємо далі.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження Бахмутської МВА.
За документом, мережа Бахмута у навчальному році 2026-2027 збереже як заклади дошкільної, так і загальної середньої освіти. Загалом йдеться про 1 911 дітей, з яких найбільша кількість — саме у школах. Цьогоріч до перших класів там зарахували 61 учня.
Так, нині продовжують працювати:
Разом із тим школи №5, 10, 11, 24 та ліцей імені Дмитра Чернявського мають інклюзивні класи: усього там навчаються 22 дитини.
У цьому навчальному році з 38 дитсадків Бахмута вихованці — повністю без ясельних груп — залишилися усього в трьох:
Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року припинили роботу два ясла-садки з Бахмута, які продовжували працювати в евакуації. Йдеться про заклади №18 “Росинка” та №52 “Райдуга”.