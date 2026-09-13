Скільки дітей навчатимуться в школах та дитсадках Бахмута у 2026-2027 роках

Школа. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У 2026-2027 навчальному році мережа освіти Бахмута налічуватиме близько 1,9 тисячі дітей. Йдеться як про вихованців дитсадків, так і учнів місцевих шкіл. Також у закладах вдалося зберегти інклюзивні класи. Детальніше — розповідаємо далі.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження Бахмутської МВА.

Скільки дітей навчаються у школах Бахмута

За документом, мережа Бахмута у навчальному році 2026-2027 збереже як заклади дошкільної, так і загальної середньої освіти. Загалом йдеться про 1 911 дітей, з яких найбільша кількість — саме у школах. Цьогоріч до перших класів там зарахували 61 учня.

Так, нині продовжують працювати:

Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з профільним навчанням — 260 учнів;

Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 — 259 учнів;

Бахмутський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа I-III ступенів № 11 — багатопрофільний ліцей” — 248 учнів;

Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 — 207 учнів;

Бахмутський ліцей імені Дмитра Чернявського — 502 учні;

Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів № 24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів — 266 учнів.

Разом із тим школи №5, 10, 11, 24 та ліцей імені Дмитра Чернявського мають інклюзивні класи: усього там навчаються 22 дитини.

Скільки малечі залишилося у дитсадках Бахмута

У цьому навчальному році з 38 дитсадків Бахмута вихованці — повністю без ясельних груп — залишилися усього в трьох:

Заклад дошкільної освіти №54 “Світлячок” — 80 дітей (усі в “спеціальних” групах);

Заклад дошкільної освіти №55 “Ведмежатко” — 126 дітей;

Заклад дошкільної освіти №58 “Ясочка” — 129 дітей (67 з них — у “спеціальних” групах).

Нагадаємо, з 1 вересня 2026 року припинили роботу два ясла-садки з Бахмута, які продовжували працювати в евакуації. Йдеться про заклади №18 “Росинка” та №52 “Райдуга”.