Близько 390 дітей залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині: де найбільше

Евакуація дітей. Ілюстративне фото: поліція Донеччини

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На кінець червня 2026-го близько 390 дітей залишаються у зоні обовʼязкової евакуації Донецької області. Найбільше — у Краматорській та Словʼянській громадах. Примусову евакуацію малечі без батьків поки не застосовували.

Про це журналістам Вільного Радіо під час брифінгу розповіла начальниця служби у справа дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова.

За її даними, евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб триває з пʼяти населених пунктів трьох громад регіону. На кінець червня 2026 року там залишаються 393 неповнолітніх, зокрема у:

у Миколаївці — 3 дитини (встановити їхнє місцеперебування поки не можуть);

у Краматорській громаді — 140 дітей;

у районах Словʼянська — 250 дітей.

За останній тиждень вдалося евакуювати 85 дітей, найбільше — з Краматорської громади та Словʼянська. Загалом від початку місяця із зони обовʼязкової евакуації у безпеку поїхали 286 неповнолітніх.

Нині на підконтрольній уряду України частині Донецької області загалом залишаються понад 135 тисяч людей, з яких близько 7,6 тисячі — діти. У зоні активних бойових дій мешкають приблизно 14,8 тисячі цивільних.

Нагадаємо, 9 червня у Донецькій області вчергове розширили зону обовʼязкової евакуації дітей — рішення ухвалили за погодження Координаційного штабу. Нововведення торкнулося окремих вулиць Словʼянськ, Краматорська та Біленького. Повну евакуацію малечі проведуть у Привіллі та Малотаранівці.