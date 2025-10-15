Близько 47 тисяч штрафів наклали ТЦК від початку 2025-го: скільки у Донецькій області

ТЦК. Ілюстративне фото: "Українське радіо"

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Понад 47 тисяч проваджень за порушення правил військового обліку відкрили в України від початку 2025 року. Переважна більшість оштрафованих — чоловіки віком від 25 до 45 років, тоді як на жінок припадає загалом 98 випадків.

Такою статистикою поділилися аналітики проєкту Opendatabot

За їхніми підрахунками, 47 046 штрафів за порушення правил військового обліку зафіксували на початок жовтня 2025 року. 14 454 провадження — це близько третини — наразі вже завершені.

Щомісяця ТЦК відкривають в середньому 4,5 тисячі нових проваджень. Однак липень став рекордним — 7 595. Левова частка липневих штрафів припала на столицю: 26% або 1 999 проваджень.

Найнижчі ж показники фахівці підрахували на заході України та у зоні активних бойових дій: Львівщина — 626, Рівненщина — 464, Івано-Франківщина — 315, Херсонщина — 137, а в Луганській області — 11 випадків.

Водночас у Донецькій області від початку 2025-го усього 742 провадження за порушення правил військового обліку.

Переважна більшість оштрафованих — чоловіки віком від 25 до 45 років (80% випадків), тоді як на жінок припадає 98 випадків — це 0,2% від загальної кількості.

Нагадаємо, протягом 2024 року Україні вдалося мобілізувати до лав ЗСУ близько 200 тисяч новобранців.