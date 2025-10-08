“Богоявленський зелений борщ”, “Диво-дерево” та “Урчух-татлиси” стали нематеріальною культурною спадщиною Донеччини

Солодощі “Урчух-татлиси”. Фото: Донецька ОДА

Ще три елементи поповнили перелік нематеріальної культурної спадщини Донецької області. Йдеться про рецепт “Богоявленський зелений борщ на Вознесіння””, частина весільного обряду “Диво-дерево” та солодощі “Урчух-татлиси”.

Про це повідомили у Донецькій ОДА.

Там розповіли, що 7 жовтня 2025 року відбулося чергове засідання обласної комісії з формування переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. На ньому розглядали три нові елементи, які могли б поповнити список:

Приготування веретенних солодощів “Урчух-татлиси”. Традиційна кухня надазовських греків (Мирненська громада);

Традиційний елемент весільного обряду “Диво-дерево” в селі Костянтинівка (Мар’їнська громада);

Традиція приготування зеленого борщу з томатами на Вознесіння в селі Богоявленка (Вугледарська громада).

За рішенням комісії, всі три елементи внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини області.

“У цих елементах зберігається жива сила традиції, створеної самими людьми. Вони свідчать про неповторний культурний досвід громад і доводять: навіть без імен авторів чи точної дати народження традиція залишається невід’ємною частиною нашої ідентичності”, — написали у відомстві.

Нагадаємо, раніше перелік нематеріальної культурної спадщини України поповнили обрядовим хлібом “псатир” надазовських греків. Елемент отримав особливий статус, тож потребує охорони.