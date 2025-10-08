“Богоявленський зелений борщ”, “Диво-дерево” та “Урчух-татлиси” стали нематеріальною культурною спадщиною Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо
Ще три елементи поповнили перелік нематеріальної культурної спадщини Донецької області. Йдеться про рецепт “Богоявленський зелений борщ на Вознесіння””, частина весільного обряду “Диво-дерево” та солодощі “Урчух-татлиси”.
Про це повідомили у Донецькій ОДА.
Там розповіли, що 7 жовтня 2025 року відбулося чергове засідання обласної комісії з формування переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. На ньому розглядали три нові елементи, які могли б поповнити список:
За рішенням комісії, всі три елементи внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини області.
“У цих елементах зберігається жива сила традиції, створеної самими людьми. Вони свідчать про неповторний культурний досвід громад і доводять: навіть без імен авторів чи точної дати народження традиція залишається невід’ємною частиною нашої ідентичності”, — написали у відомстві.
Нагадаємо, раніше перелік нематеріальної культурної спадщини України поповнили обрядовим хлібом “псатир” надазовських греків. Елемент отримав особливий статус, тож потребує охорони.