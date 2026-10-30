Наталія Рябіченко — біографія: історія прикордонниці з Донецька, яка виконувала бойові завдання в рідній області

Прикордонниця Наталія Рябіченко. Фото: ДПСУ

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Наталію Рябіченко. Через три роки після виїзду з рідного Донецька жінка повʼязала життя з прикордонною службою. Від початку повномасштабного вторгнення вона брала участь у бойових діях на Донеччині, а згодом виконувала завдання також на Харківщині.

Про Наталію Рябіченко розповіли на сайті Державної прикордонної служби України й офіційній сторінці Луцької міської ради.

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Наталія Рябіченко народилася 24 серпня 1976 року в Донецьку. Жінка навчалася в Авдіївці, а згодом у технікумі й Міжнародній академії управління персоналом у рідному місті. Здобувши вищу освіту за фахом економіста й менеджера банку, працювала на заводі “Точмаш”.

У 2014 році через російську агресію Наталія разом із родиною залишила Донецьк. Рідні багато переїжджали: жили в Маріуполі, Білицькому й Добропіллі на Донеччині, у Яворові на Львівщині. В останньому через три роки після виїзду з рідного міста Наталія доєдналася до Державної прикордонної служби України. Спершу служила в Мостиському прикордонному загоні, зокрема в пункті пропуску “Краківець” на кордоні з Польщею, а потім у 7 Карпатському прикордонному загоні.

Прикордонниця Наталія Рябіченко. Фото: ДПСУ

За місяць до початку повномасштабного вторгнення Наталія перевелася до Донецького прикордонного загону. Пізніше в лавах 1 та 11 загонів брала участь у бойових діях на Донеччині. У серпні 2022 року захисницю нагородили відзнакою Президента “За оборону України”.

Чоловік Наталії Володимир описує її як дуже порядну, відповідальну, добру й щиру людину, а також турботливу та люблячу дружину й матір.

“Завжди переживала за рідних, намагалася допомогти, підтримати. Для мене вона була не просто дружиною — вона була моєю найближчою людиною, моєю опорою”, — ділиться Володимир.

Взимку 2023 року Наталія вступила до лав бойового підрозділу Волинського прикордонного загону. У його складі жінка продовжувала боронити рідну Донеччину й виконувала бойові завдання на Харківщині.

1 вересня 2026 року захисниця загинула поблизу селища Червона Хвиля Купʼянського району. Поховали Наталію в селі Нересниця Закарпатської області, де живе її матір. У прикордонниці також лишилася дочка Вікторія.

Вічна памʼять.