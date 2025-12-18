Підтримайте Вільне Радіо
Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо військового Данила Оношу. Захисник народився й прожив більшу частину життя на Донеччині. У 21 рік він поліг у рідному регіоні, боронячи Мар’їнку.
Про Данила Оношу розповіли в Книзі Пам’яті Очеретинської громади.
Данило Оноша народився 27 грудня 2002 року в селищі Східне (колишній Восход, — ред.) Очеретинської громади. Середню освіту хлопець здобував у навчально-виховному комплексі в селі Новоселівка Перша. Впродовж навчання часто брав участь у громадському житті, зокрема був частиною рою “Нащадки козаків”, з яким виступав на різних змаганнях.
“Данило вирізнявся скромністю, веселою вдачею та товариськість. Він був відкритим до спілкування та легко знаходив спільну мову з однолітками, завдяки чому мав багато друзів. У той же час він був самостійним у прийнятті рішень і організації своєї роботи”, — розповіли в громаді.
Після школи Данило вступив до професійно-технічного училища №3 в Авдіївці, де отримав спеціальність слюсаря з ремонту рухомого складу. По закінченню навчання хлопець перебрався до Вінниці.
Коли почалося повномасштабне вторгнення, Данило Оноша не став чекати повістки, а сам долучився до війська. У складі 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади він боронив рідну Донеччину.
27 вересня 2023 року чоловік загинув у Мар’їнці.
У квітні 2024 року Данила Оношу посмертно нагородили орденом “За мужність” ІІІ ступеня.
Аби вшанувати пам’ять про військового, у серпні 2025 року його школа долучилася до Всеукраїнського забігу “Шаную Воїнів, біжу за Героїв України”. Свою участь у закладі присвятили Данилові.
Вічна пам’ять захисникові.