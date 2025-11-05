Владислав Ангелін, фото: Facebook/Щоденник пам’яті Покровської міської територіальної громади

Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — військовий з Покровська Владислав Ангелін. Чоловік боронив рідний край та загинув у бою під Краматорськом.

Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його життя, ви можете заповнити анкету для рідних та знайомих загиблих або написати нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих.

Про Владислава Ангеліна розповіли на сторінці “Щоденник пам’яті Покровської міської територіальної громади”.

Владислав народився 6 вересня 1994 року в Покровську. З дитинства він був працьовитим, товариським і доброзичливим хлопцем. Закінчивши школу №12, вступив у Красноармійське педагогічне училище, де здобув кваліфікацію “Вчитель з початкової школи, вчитель інформатики початкової школи”.

Але працювати за фахом Владислав не став, натомість влаштувався машиністом підземних установок на шахті.

Захисника згадують турботливим, уважним, завжди готовим підтримати близьких. А ще — хорошим батьком, люблячим сином, щирим і добрим другом, відважним і сміливим військовим.

До війська чоловік долучився у березні 2024 року, уклавши військовий контракт. Служив у зенітному ракетному відділенні.

Владислав мужньо виконував свій обов’язок, захищаючи східні кордони, згадують побратими.

Життя захисника обірвалося 6 жовтня 2025 року. Того дня Владислав дістав смертельного поранення в бою поблизу Миколайпілля Краматорського району.

Поховали Владислава Ангеліна у Великосорочинській громаді на Полтавщині, куди через війну була змушена переїхати його мати.

Владиславу Ангеліну назавжди залишиться 31 рік.

Світла пам’ять полеглому захисникові.