Ілюстративне фото: Firestock

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Чернігові винесли вирок переселенці з Донеччини, яка вигадувала оголошення заради незаконного прибутку. Жінка публікувала фейкові оголошення про оренду житла та продаж меблів і брала з людей передоплату, після чого зникала з грошима. У такий спосіб вона “заробила” понад 29 тисяч гривень, але вже відшкодувала збитки потерпілим.

Журналісти Вільного Радіо дізналися про цей вирок із Єдиного реєстру судових рішень, а на порталі “Судова влада” оприлюднили ім’я засудженої.

За даними слідства, на початку вересня 2024 року Ірина Ш. розмістила перші оголошення про оренду будинків у Дніпропетровській та Черкаській областях. Для публікацій вона використала фейковий акаунт у фейсбуці. Упродовж кількох днів п’ятеро потерпілих перерахували жінці від 3,5 до 7 тисяч гривень. Серед об’єктів “під оренду” фігурували будинки у Кам’янському й Межовій, що на Дніпропетровщині, а також у Черкасах. Усі кошти фігурантка витратила на власний розсуд, житло людям так і не надала.

Далі жінка взялася за нову схему. В січні 2025 року вона почала “продавати” меблі, яких у неї насправді не було. Потерпілі перераховували від 4 до 6 тисяч гривень за шафи, килими чи дивани.

Усього у справі зафіксували дев’ять епізодів із загальними збитками на 29 260 гривень.

У суді уродженка Мирнограда свою провину визнала повністю. Суд врахував наявність у неї малолітнього сина, відсутність обставин, що обтяжують покарання, а також те, що вона вже перебуває на обліку як переселенка.

Це не перший вирок для жінки. У червні 2025 року Ірину Ш. вже засудили до чотирьох років за спробу дати хабаря за ч.1 ст. 369 КК України “Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”, але тоді вона отримала умовний термін.

Цього разу за шахрайські схеми з орендою житла та продажем неіснуючих меблів її визнали винною за кількома статтями: ч. 1 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене вперше; ч. 2 ст. 190 КК України — шахрайство, вчинене повторно. До уваги взяли й попередній вирок.

У результаті суд призначив обвинуваченій остаточне покарання — 4 роки позбавлення волі. Але жінку знову звільнили від відбування тюремного терміну з випробуванням на два роки. Протягом цього періоду вона матиме періодично відмічатися в органі пробації, повідомляти правоохоронців про зміну місця проживання, роботи або навчання, а також не виїжджати без дозволу за кордон.

Зазначимо, Ірина Ш. ще має 30 днів, аби подати апеляцію на вирок суду, який оголосили 5 вересня.

Усі завдані збитки засуджена вже відшкодувала.

Раніше ми розповідали про пенсіонера з Білицького Андрія Савкіна, який отримав 5 років умовно за проросійські дописи в “Однокласниках”.