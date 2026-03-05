Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — 23-річний маріуполець Андрій Фастовецький. Життя хлопця обірвалося у березні 2022 року. Тоді у будинок, де ховались його родина та сім’я його дівчини, поцілив снаряд. Усі вони загинули.
Про загибель Андрія Фастовецького написали на сайті Find a grave.
Андрій Фастовецький народився 13 грудня 1998 року в Маріуполі. Навчався у місцевому будівельному фаховому коледжі, а згодом вступив до Приазовського державного технічного університету.
Андрій працював механіком з ремонту автобусів. Обожнював машини, брав участь в авто- та велопробігах. Саме на одному з таких автоперегонів хлопець познайомився зі своєю майбутньою дівчиною Кариною. Вона навчалася у Донецькому державному університеті МВС та мріяла стати прокуроркою.
“З Андрієм завжди було дуже приємно спілкуватися, він справляв надзвичайно позитивне враження… Запам’ятався цікавою людиною з гарним почуттям гумору. Із таким неймовірним теплом він дивився на свою дівчину…”, — розповідає подруга Андрія Єлизавета.
Окрім машин, хлопець захоплювався відеозйомкою — вів ютуб-канал, де викладав відео вулиць Маріуполя на інших міст Донеччини. Також любив грати у настільні ігри.
“Він був добрим і чуйним, ніколи не відмовляв, коли його про щось просили. Дуже позитивний”, — згадує друг Андрія Олександр.
Андрій з родичами жив у Сартані, але після бомбардування селища родина перебралась у Лівобережний район — до сім’ї Карини.
Але й там їх застали російські обстріли: 3 березня 2022 року в будинок на провулку Народному, куди перебралася родина, влучив снаряд окупантів. У момент удару там перебували Андрій, його батьки Сергій та Наталія, 16-річна сестра Анастасія, Карина Пономаренко, її батьки Ірина й Микола та брат Дмитро. Усі вони загинули внаслідок удару.
Світла пам’ять загиблим.