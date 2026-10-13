 Брелоки «Я — Донеччина»: Краматорськ, Торецьк, Бахмут, Соледар та інші міста
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Брелоки про Донеччину: Краматорськ, Бахмут, Маріуполь та інші міста області

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Невеликий брелок може стати нагадуванням про дім. У колекції «Я — Донеччина» від Вільного Радіо є брелоки для ключів або рюкзака з назвами міст Донеччини. 

Усі моделі мають текстильну основу та металеве кільце. Їх можна прикріпити до ключів, рюкзака, сумки або валізи.

Брелок «Краматорськ»

Темно-синій брелок із написом KRAMATORSK

Брелок «Торецьк»

Сірий брелок із написом TORETSK

Брелок «Слов’янськ»

Зелений брелок із написом SLOVIANSK

Брелок «Бахмут»

Червоний брелок із написом BAKHMUT.

Текстильний брелок червоного кольору із написом BAKHMUT
Брелок “Бахмут” із колекції магазину “Я — Донеччина”. Фото: Вільне Радіо

Брелок «Часів Яр»

Коричневий брелок із написом CHASIV YAR

Брелок «Соледар»

Оливковий брелок із написом SOLEDAR.

Брелок «Маріуполь»

Світло-синій брелок із написом MARIUPOL

Брелок «Донецька область»

Чорний брелок із написом DONETSK OBLAST. Це універсальний варіант без прив’язки до міста — для людей, яких об’єднує Донеччина.

Як купівля мерчу підтримує Вільне Радіо

Мерч «Я — Донеччина» допомагає редакції Вільного Радіо диверсифікувати фінансування та зберігати незалежність. Медіа пише про громади області, війну й окупацію, відновлення, місцеві бюджети, закупівлі, освіту, медицину та життя переселенців. Обирайте брелок про Донецьку область.

Це рекламний матеріал. Відповідальність за достовірність наданої інформації покладається на рекламодавця. Вільне Радіо не несе відповідальності за відповідність товару очікуванням споживача.

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