Емма Андієвська, українська письменниця, художниця, філософиня. Колаж: Вільне Радіо

19 березня 2026 року відзначає 95-річчя одна з найяскравіших українських авторок — Емма Андієвська. Вона написала понад 40 прозових книг, безліч віршів і сонетів, намалювала понад 10 тисяч картин. Мисткиня майже все життя прожила поза Батьківщиною, але завжди залишалася в контексті України. Ще в дитинстві вона зробила свідомий вибір на користь усього українського і жодного разу його не зрадила.

Розповідаємо про факти з біографії Емми Андієвської та її фантасмагоричну творчість.

“Я шахтьорка”: дитинство Андієвської на Донеччині, переїзд на Київщину та втеча за кордон

Емма Андієвська народилася 1931 року в місті Сталіно — так тоді називався сучасний Донецьк. Її родина була українською, хоча зростала майбутня письменниця у цілком русифікованому середовищі.

Батько, Іван Андієвський, був талановитим хіміком-винахідником. Мати, Емілія Андієвська, агроном за освітою, працювала вчителькою біології. Вона походила зі старого козацького роду, однак у повсякденному житті про це майже не згадувала. У тогочасному суспільстві російська мова вважалася ознакою престижу, тож доньку змалку привчали говорити саме нею. Для цього батьки навіть наймали няньок і вчителів, які спілкувалися з дівчинкою виключно “правильною” російською. Української мови Емма фактично не чула.

Водночас питання національної ідентичності в родині майже не обговорювали. Тому коли у третьому класі вчителька запитала про національність, Емма відповіла несподівано: “Я шахтьорка”.

У 1939 році родина залишила Донеччину через стан здоров’я дівчинки. У дитинстві Емма часто хворіла на дизентерію, і лікарі зрештою дійшли висновку: її організм не переносить місцевої води.

Спершу сім’я переїхала до околиць Вишгорода на Київщині, а згодом і до столиці. Саме тут життя Емми змінилося несподіваним чином.

У Вишгороді незнайомою Еммі українською мовою говорили всі — на вулицях, у крамницях, у школі. Тут вона вперше побачила дівчат у вишиванках і почула живу народну мову. Враження було настільки сильним, що дівчинка дуже швидко почала говорити українською.

Це не подобалося матері. За спогадами Андієвської, за українську мову її навіть карали: ставили на коліна, намагаючись відучити від “селянської говірки”. Та впертість дівчинки перемогла. Зрештою саме українська стала мовою її мислення і майбутньої творчості.

“Мені свистати на так звані престижні імперії, нації, народи. Я за покривджених і все!” — згодом буде говорити на одному зі своїх публічних виступів Емма Андієвська.

Емма Андієвська тримає в руках фотографію своїх батьків — Емілії та Івана Андієвських. Фото: Ukraїner

Проте в Україні Емма прожила недовго. У 1941 році її батька розстріляли радянські спецслужби. За однією з версій, це зробили, щоб талановитим хіміком не скористалися у своїх цілях фашисти.

Після вбивства батька родина Андієвських опинилася під загрозою репресій. Коли тривала Друга світова, мати наважилася на відчайдушний крок — втекти з двома дітьми за кордон.

Спершу вони добу їхали у переповненому товарному вагоні до Проскурова (нині Хмельницький). Коли ж місто зайняла Червона армія, Емілія Андієвська мусила просити допомоги у німецьких солдатів. Разом з пораненими військовими вони сіли до санітарного потяга, який прямував до Берліна.

Так у 1943 році дванадцятирічна Емма разом із матір’ю та молодшим братом опинилася в Німеччині. Вони оселилися у британській окупаційній зоні Берліна, де прожили до 1949 року.

Це була не еміграція у звичному сенсі, а радше втеча й боротьба за виживання. Родині доводилося приховувати своє походження, користуватися вигаданим німецьким прізвищем і часто жити в злиднях.

Саме з такого складного дитинства починалася історія майбутньої письменниці й художниці, яка згодом створить один із найоригінальніших світів в українській літературі.

Покоління Ді-Пі, “Радіо Свобода” та Нью-Йоркська група: різні прояви Емми Андієвської

З дитинства Емма мала феноменальну пам’ять, багато читала і легко опановувала нові знання. Пізніше письменниця згадувала, що в дев’ять років уже перечитала значну частину світової літератури: “Вся література була для мене. В мене пам’ять — то просто ммм. Нема, ніколи не було проблем”.

Малювати вона почала ще раніше — приблизно у чотири роки. Мати зберігала її перші малюнки, проте коли родині довелося тікати від війни, їх залишили разом з іншими речами.

У Берліні дівчинка навчалася у чоловічій гімназії — до жіночої вступати не захотіла. Невдовзі її здоров’я знову різко погіршилося. У шістнадцять років лікарі діагностували Еммі туберкульоз хребта. Після складної операції вона три роки лежала в гіпсі, а ще вісім років носила медичний корсет.

Досвід тривалої ізоляції та болю згодом відгукнеться у її прозі — зокрема у “Романі про добру людину” та “Романі про людське призначення”, де вона описує життя українських емігрантів у зруйнованій війною Європі.

Літературознавець та письменник Ростислав Семків у розмові з Вільним Радіо зазначає, що Андієвська як представниця покоління Ді-Пі відтворювала власну візію України.

“Важко сказати однозначно, але зрозуміло, що це була певною мірою вимріяна Україна. В її випадку — яскрава. Це, без сумніву, вплинуло і на пізнішу українську літературу, особливо з 1990-х років, коли ці тексти почали повертатися в український культурний простір”, — розповідає літературний критик.

Наприкінці 1949 року родина Андієвських переїжджає до Мюнхена. Саме тут Емма вступає до Українського вільного університету, де вивчає філософію та філологію. Серед її викладачів був поет і літературознавець Володимир Державін. Під його керівництвом Андієвська опановує санскрит і давньогрецьку мову — інтерес до мов і культур світу стане однією з характерних рис її інтелектуальної біографії.

У 1957 році життя Андієвської робить новий поворот: вона переїжджає до Нью-Йорка. Тут вона подає документи на американське громадянство й знайомиться з літературознавцем та критиком Іваном Кошелівцем — українським емігрантом, який згодом стане її чоловіком.

У той час у Нью-Йорку формується коло молодих українських поетів, яке згодом назвали Нью-Йоркською групою. До нього входили Юрій Тарнавський, Богдан Бойчук, Богдан Рубчак, Патриція Килина та інші автори української діаспори.

Після закінчення Другої світової війни мільйони біженців та переміщених осіб покинули свої домівки. У повоєнній Західній Німеччині, Австрії та Італії діяли табори для переміщених осіб — displaced persons, тобто ДіПі. Тут мешкали колишні військовополонені, примусові робітники та біженці з різних країн. Українців, за різними даними, було від двохсот тисяч до близько трьох мільйонів. Вони заявляли про себе: створювали хори, школи, мистецькі та культурні кола, а також видавництва, які ставали вільним голосом ув’язненої в Радянському союзі України.

Георгій Тарнавський, Патриція Килина, Леонід Лиман та Емма Андієвська. Фото: Енциклопедія України в інтернеті

Поети збиралися у нью-йоркських кав’ярнях, дискутували про літературу й намагалися переосмислити українське слово в нових умовах еміграції. Вони відходили від традиційної рими й форм, експериментували з модернізмом та новими поетичними структурами.

Андієвська регулярно відвідувала ці зустрічі й публікувала свої твори у їхньому журналі “Нові поезії”, однак сама вперто заперечувала свою формальну належність до групи. У цьому, вважає Ростислав Семків, також проявлялося її бунтарство. Хоча для дослідників літературних процесів важать більше факти.

Нью-Йоркська група об’єднувала українських митців, які відмовлялися від традиційної літературної манери. Вони хотіли писати українською зовсім інакше. І в цьому сенсі Андiєвська до них близька: вона тісно спілкувалася з ними, мала спільні естетичні принципи — авангардність, яскравість, жагу до експериментів.

“Тому для історії літератури її можна з ними пов’язувати. Але вона сама бачила себе радше окремою постаттю. І це теж закономірно. Розмова про Нью-Йоркську групу неминуче приводить до розмови про Емму Андiєвську. Але розмова про Емму Андiєвську не обов’язково веде до Нью-Йоркської групи”, — робить висновок Семків.

Після одруження з Іваном Кошелівцем Андієвська повернулася до Мюнхена, який став її домом на десятиліття.

Майже 40 років Емма пропрацювала у німецькій редакції “Радіо Свобода”. На думку літературного критика Ростислава Семківа, журналістська діяльність вплинула на її літературну творчість лише в найзагальнішому сенсі. У творах Андієвської є теми добра, вдячності, важливості культури. Вона працювала на радіо, писала публіцистику, дослідження — і це теж про цінність культури, віри й добра.

Але, як говорить Семків, її художня творчість не “замулена” публіцистикою: “Є приклад Івана Багряного — він був дуже полум’яним публіцистом, і це сильно відчувається в його романах. У Андiєвської — значно менше. Її художній світ дуже самостійний, вигаданий, сюрреалістичний”.

“Сюрреалістичність і експериментальність — спільна риса всього, що вона робить”

Андієвська спробувала себе у різних жанрах: вона авторка сонетів, казок, романів. Але усі її твори об’єднує експериментальність і сюрреалістичність. У розмові з Вільним Радіо літературознавець та письменник Ростислав Семків назвав її однією з найпослідовніших наших сюрреалісток.

“Звісно, це не можна зводити до якогось одного погляду, але всі ці “ізми” — це певний спосіб дивитися на літературу і мистецтво загалом. Від самого початку Андiєвська, як мені видається, спрямована на те, щоб побачити щось незвичне у звичному. А це, власне, формула сюрреалізму”, — говорить літературний критик.

Емма Андієвська з ілюстраціями до збірки своїх сонетів. Фото: Andriy Dovganiuk

В її яскравих картинах, зазначає Семків, ми ніби впізнаємо предмети, але вони водночас химерні. Так само і в текстах. Наприклад, “Роман про добру людину” має в основі просту історію, засновану на спогадах про перебування у таборі остарбайтерів, але подана історія дуже своєрідно.

Сонети Андієвської, говорить літературознавець, мають досить впізнавані риси: пропущені слова, довгі тире, незвичну образність, певну неузгодженість. Це експеримент.

“Ця сюрреалістичність і експериментальність — спільна риса всього, що вона робить. І не тільки в літературі, а й у малярстві. Мені здається, між її текстами й ілюстраціями ніколи не було суперечності — вони дуже природно поєднуються”, — пояснює Ростислав Семків.

“Це мій вибраний рай, мій вибраний люд”, — Емма Андієвська про Україну та українців

Живучи за кордоном, Емма Андієвська постійно наголошує на тому, що всю свою творчість вона повсякчас присвячує Україні.

“Я не привʼязана до мови. Я написала кілька творів різними мовами, щоб показати, що можу, але не хочу”, — завжди підкреслює Емма Андієвська.

До початку бойових дій на сході вона відвідувала Україну і зокрема рідний Донецьк, організовувала творчі вечори, виставки картин, презентації книжок. Про один з таких візитів Вільному Радіо розповів художник, скульптор та графік Петро Антип, який народився в Горлівці.

“Тоді у Донецьку директоркою художнього музею була Галина Чумак — вона дружила з Андієвською. Зараз вона живе в Києві й працює в Національному музеї. Колись вона подзвонила і запитала, чи зможу я прийняти Емму Андієвську”, — пригадує художник.

На той час Петро Антип мав один із найпопулярніших закладів у Горлівці — ресторан “Аратта”. Сюди часто приїжджали україномовні письменники, рок-музиканти, поети. Це було ще задовго до подій 2014 року.

Антип займався організаційними моментами приїзду Андієвської: треба було знайти транспорт, зібрати людей.

“Я пам’ятаю один момент: вона випила чотири чарки горілки, а потім одразу пішла до бібліотеки, де був повний зал людей. І вона тримала цей зал — читала вірші, говорила. Бо енергія в неї просто шалена. Я дуже багато бачив у житті людей, але таку енергію — рідко. Наче акторка — стоїть і світиться”, — розповідає Петро Антип.

Остарбайтери — (від німецького слова Ostarbeiter — “східний робітник”) — німецький термін для людей, яких вивозили нацисти зі східних окупованих територій (більшість — з України) під час Другої світової війни на примусові роботи до Німеччини

Емма Андієвська читає свої твори в Донецьку, 2011 рік. Фото: В. Білецький

Однією з основних тем, звісно, було мистецтво.

“Ми говорили про мистецтво, про літературу. Я взагалі дуже люблю поняття форми. Для мене живопис, скульптура і література — це насамперед форма. І в Андієвської ця форма дуже потужна. Образ, структура, енергія тексту — все дуже сильне”, — ділиться спогадами митець.

Пізніше бізнесмен і меценат Віктор Корсак поділився з Петром Антипом, що хоче показати мистецтво Андієвської в Україні.

“Він привіз багато її робіт. Частину залишив у музеях, частину — у своїй колекції. Вони робили виставки по Україні — здається, і в Маріуполі також. Тобто фактично показували її мистецтво українській аудиторії”, — каже Антип.

Зокрема, і 19 березня 2026-го Музей сучасного українського мистецтва Корсаків організовує масштабну подію до 95-річчя Емми Андієвської. У програмі — майстеркласи, лекція, читання поезії тощо.

Емма Андієвська, Мюнхен, 2025 рік. Фото: Олександр Голобородько/Збруч

У своїх інтервʼю Емма Андієвська часто наголошує, що потрібно багато працювати, щоб приносити користь Україні. Цим вона і займається все життя, яке, попри втрати й біль, завжди наповнює велика любов. У своєму захопленні Україною Андієвська щира і переконлива: “В моїх очах — Україна неперевершена ні перед ким. Отакий придурок я. Це як рай. Це мій вибраний рай, мій вибраний люд”.

