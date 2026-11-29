Захисник зі Львівщини Богдан Зуб. Фото з родинного архіву

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Богдана Зуба із села Стрептів на Львівщині. До повномасштабного вторгнення він працював будівельником, а в січні 2023 року долучився до війська. Під час служби дістав важке поранення ноги, переніс операцію та реабілітацію, а після цього повернувся до свого підрозділу.

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Здобув фах будівельника та багато років працював за спеціальністю

Богдан Зуб народився 11 січня 1983 року в селі Стрептів на Львівщині. Його батьки Микола та Надія виховали чотирьох дітей. Богдан був єдиним сином у родині й зростав разом із трьома сестрами.

Після закінчення Стрептівської гімназії хлопець вступив до Вищого професійного училища №71 у Камʼянці-Бузькій. Там він здобув фах будівельника. У 2001-2003 роках проходив строкову військову службу, а після повернення додому працював за спеціальністю — будував житлові будинки.

“Наш син був життєрадісним, щирим, справедливим. Любив приїжджати в домівку, в якій народився та виріс”, — згадують батьки Богдана Микола та Надія у розповіді для Камʼянка-Бузької міської ради.

З майбутньою дружиною Марʼяною Богдан познайомився у 2022 році. Тоді жінка працювала в магазині, куди він приходив. Так вони почали спілкуватися, а згодом стали проводити вільний час разом і подорожувати.

Богдан Зуб разом з дружиною та сином. Фото з родинного архіву

У січні 2023 року Богдан отримав повістку.

“Він тоді сказав, що не буде ховатися. І пішов”, — пригадує Марʼяна.

Чоловіка мобілізували 11 січня 2023 року — саме в день його 40-річчя.

У 2023 ж році пара одружилася, а згодом у родині народився син.

Марʼяна згадує чоловіка як людину, на яку завжди можна було покластися.

“Він був мужнім, безстрашним, завжди готовим прийти на допомогу. Люблячим батьком і хорошим чоловіком”, — розповідає журналістам Вільного Радіо дружина Марʼяна.

Після складного перелому та реабілітації повернувся до свого підрозділу

Богдан служив старшим солдатом, майстром артилерійського розрахунку в аеромобільному батальйоні 82 окремої десантно-штурмової бригади. Разом із побратимами виконував бойові завдання на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі.

“Він був відданий присязі. Мав великі плани на майбутнє. Обожнював та піклувався про дружину і синочка”, — розповіли про нього побратими Камʼянка-Бузькій міській раді.

Під час служби військовий дістав складний перелом ноги. Йому зробили операцію, після якої він проходив тривалу реабілітацію. Згодом військово-лікарська комісія визнала Богдана непридатним до військової служби. Він міг залишитися вдома, однак вирішив повернутися до свого підрозділу.

“Сказав, що там воюють молоді хлопці по 24 роки. Це було його рішення, і він хотів, щоб я його підтримала”, — каже Марʼяна.

Про те, що відбувалося на фронті, рідним Богдан багато не розповідав.

“Він завжди говорив, що в нього все добре. Все добре, все буде добре”, — згадує Марʼяна.

Попри війну, думками Богдан завжди був із родиною.

“Мріяв про закінчення війни, щоб бути вдома, поруч із нами. Виховувати сина, грати з ним у футбол. Дуже хотів, щоб ми всі разом поїхали на море”, — розповідає дружина.

У жовтні 2024 року чоловіка нагородили відзнакою Міністра оборони України.

Захисник зі Львівщини Богдан Зуб. Фото з архіву сімʼї

Востаннє написав дружині, що ненадовго буде зайнятий

10 березня 2026 року Богдан Зуб, як і зазвичай, листувався з дружиною. Під час розмови він попередив Марʼяну, що на кілька хвилин буде зайнятий. Після цього чоловік більше не виходив на звʼязок.

Того дня поблизу села Чорненкове Синельниківського району Дніпропетровської області загинули четверо військовослужбовців. Серед них був і Богдан. Йому було 43 роки.

Точних обставин загибелі чоловіка рідні не знають. За словами Марʼяни, побратими припускали, що по позиції міг влучити російський безпілотник типу “Шахед”, однак підтвердити цю інформацію не могли.

Після того як Богдан перестав виходити на звʼязок, рідні намагалися знайти його серед полонених. Про загибель військового Камʼянка-Бузька міська рада повідомила лише в серпні 2026 року.

7 серпня Богдана поховали в рідному селі Стрептів на Львівщині.

Яким Богдан залишився в памʼяті рідних

У Богдана залишилися батьки, три сестри, дружина Марʼяна, син і донька Ольга.

Камʼянка-Бузькій міській раді Мар’яна розповіла:

“Він ніколи ні на що не скаржився, завжди був на позитиві. Для нас із сином він був цілим світом, тим тилом, про який мріє кожна жінка”.

Аби вшанувати пам’ять захисника, рідні просять надати йому звання Героя України посмертно. Підтримати їх можна, підписавши петицію за посиланням.

Вічна пам’ять.