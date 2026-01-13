Підтримайте Вільне Радіо
Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — Олександр Бережний. Чоловік народився у Торецьку, здобув освіту тут і працював на місцевій шахті. Колеги пам’ятають його як людину, яка завжди приходила на допомогу.
Історію чоловіка розповіли у Книзі пам’яті та пошани громадян Торецької міської територіальної громади.
Олександр народився 14 лютого 1987 року у Торецьку. У 2002 році він закінчив місцеву загальноосвітню школу I–III ступенів № 7. Після цього вступив до Торецького гірничого технікуму, який закінчив у 2006 році.
Здобувши освіту, чоловік спочатку працював у різних організаціях громади. З лютого 2012 року він влаштувався на роботу за фахом — на шахті “Центральна” державного підприємства “Торецьквугілля”.
Після початку повномасштабного вторгнення шахтар залишився у Торецьку та продовжив роботу.
6 червня 2022 року він загинув у Нью-Йорку. Того дня окупанти вдарили по селищу з артилерії. Внаслідок вибуху загинули двоє людей, серед яких був і Олександр, ще троє отримали поранення.
“Він був чуйною, веселою та люблячою людиною, яка завжди була готова прийти на допомогу”, — пишуть у пресслужбі Торецької МВА.
Світла пам’ять.