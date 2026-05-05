Щодня українці вшановують хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — захисник з Чернівецької області Мар’ян Бурлака. Військовий захищав Україну з 2015 року. Загинув чоловік, виконуючи бойове завдання поблизу Бахмута у 2022 році.

Племінниця Мар'яна Ангеліна звернулась до нашої редакції через соцмережі.

Військовий Мар’ян Бурлака боронив Україну з часів АТО

Мар’ян Бурлака народився 29 листопада 1984 року в селі Ломачинцях Дністровського району Чернівецької області.

Чоловік захищав Україну під час АТО у 2015-2016 роках. Тоді він ніс службу в 72-й ОМБр ім. Чорних Запорожців.

А після початку повномасштабного вторгнення знову став до війська і брав участь у боях на Донеччині. Був старшим солдатом 10-ї ОГШБр “Едельвейс”, водієм-електриком радіовідділення.

Захисник Мар’ян Бурлака любив природу і риболовлю

Рідні й односельці згадують захисника добрим і працьовитим. Він часто допомагав знайомим з ремонтом і будівництвом.

“Мар’ян Наш був дуже добрим, чуйним. Він був майстром на всі руки, допомагав людям в нашому і навколишніх селах будувати будинки, був зварювальник дуже добрий. Навіть щоб пофарбувати церкву в селі, без Мар’яна не обходилося”, — згадує племінниця Мар’яна Ангеліна.

Разом з дружиною Мар’ян виховував двох синів, з якими часто проводив час на природі.

“Мар’ян дуже любив природу. Його родина живе прям над яром у нас в селі. Постійно брав малих, вони йшли до Дністра ловити рибу. Любив мисливство”, — розповідає Ангеліна.

Військовий з Буковини Мар’ян Бурлака загинув на Донеччині

Мар’ян Бурлака загинув 29 вересня 2022 року поблизу Берестового Бахмутського району на Донеччині. Під час виконання бойового завдання чоловік зазнав поранень, несумісних з життям. Йому було 37 років.

“29 вересня [2022] пропав з ним зв’язок і нам повідомив командир, що Мар’ян зниклий безвісти. Півтора року він вважався зниклим безвісти, потім у квітні в межах обміну нам обміняли тіло. І цьогоріч нам вдалося поховати Мар’яна у рідному селі”, — розповідає Ангеліна.

У Мар’яна залишились два сини, дружина та інші рідні.

Світла пам’ять полеглому захисникові.