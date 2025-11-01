Захисник із Волновахи Донецької області Максим Вінський. Фото: Волноваська МВА, оброблене ШІ-інструментом

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Максима Вінського з Волновахи, солдата 3-ї штурмової бригади. Він із дитинства займався спортом, працював зварювальником, у 2023 році вступив до Збройних Сил України. Загинув військовий 9 лютого 2024 року поблизу Авдіївки під час виконання бойового завдання.

Про Максима Вінського написали на сайті Волноваської міської військово-цивільної адміністрації.

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його/її життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Максим Вінський народився 31 березня 1997 року у Волновасі, де й провів дитинство та юність. Освіту здобував у місцевій школі. З ранніх років хлопець займався боксом, був призером України та чемпіоном Донецької області першого розряду.

У дорослому житті він працював зварювальником на сільськогосподарському підприємстві “Жовтень” у селі Стрітенка Волноваського району.

З початком повномасштабного вторгнення Максим разом із родиною переїхав на захід України, а згодом — у Бучанський район Київської області. У квітні 2023 року він вступив до лав Збройних Сил України та став солдатом 3-ї штурмової бригади, перебував в гарячих точках Донеччини. На фронті отримав позивний “Фенікс”.

Захисник загинув 9 лютого 2024 року поблизу Авдіївки Покровського району під час виконання бойового завдання. Поховали Максима у селі Микуличі Бучанського району Київської області.

“Максим був цілеспрямованим, дуже відважним і розумним”, — згадує його батько Віталій Вінський.

Чоловіка посмертно нагородили орденом “За мужність” III ступеня за проявлену відвагу та самовіддане виконання військового обов’язку указом Президента.

“9 лютого загинув під Авдіївкою, народжений у Волновасі, Вінський Максим Віталійович. Ім’я його прадідів Семена Дороша і Івана Дороша вписані у 1649 році в Реєстр Конотопської сотні Чернігівського полку війська Запорізького, у Велику історію України. Ім’я Максима буде вписано у Велику Перемогу України”, — зазначив у соцмережах Сергій Дорош.

У Максима Вінського залишилися батько Віталій, сестра Дар’я та брат Богдан.

Вічна пам’ять.