Володимир Торогой. Фото: Платформа пам’яті “Меморіал”

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Володимира Торогого з Чернівців. 5 серпня лейтенант загинув, виконуючи бойове завдання біля селища Велика Новосілка на Донеччині — лише за кілька тижнів до цього він відсвяткував свій останній, 28-й день народження.

Історію захисника опублікували на платформі пам’яті “Меморіал”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам’ять. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його (її) життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Володимир Торогой народився і виріс у Чернівцях. У 2011 році закінчив Чернівецький ліцей №12 “Ювілейний”. Здобув вищу юридичну освіту, також пройшов військову кафедру. Займався спортом і був професійним боксером.

Олександр Погодін, який був тренером Володимира, тепло відгукується про свого підопічного.

“Він був дуже добрим, миролюбним, вихованим і щирим хлопцем. Справжній чоловік. Я Вову, коли він був ще живий, завжди називав Пашею. Він не ображався, тільки я сердився на себе через те, що туплю. Але дивився на нього і завжди чомусь хотів сказати Паша…”, — розповідає Олександр.

Після навчання Володимир працював у патрульній поліції Чернівецької області.

“Позитивний, добрячий, щирий. Людина, яка знала роботу і вміла з кожної ситуації винести позитив. З ним завжди було про що говорити. Цікавий. Про нього дуже довго можна говорити і є що доброго згадувати. Відгукувався на всі запити про допомогу — без розмов. Як по службі, так і поза нею. Вірний напарник, друг, колега. Таким залишиться назавжди в нашій пам’яті”, — згадує колишня колега чоловіка Віта Криворучко.

У 2021 році Володимир одружився, і пара переїхала до Тернополя.

Під час повномасштабного вторгнення Володимир захищав Україну у складі формування, яке готують до проведення спеціальних операцій. Був командиром 20 окремої бригади спеціального призначення.

5 серпня, виконуючи бойове завдання біля селища Велика Новосілка на Донеччині, Володимир Торогой загинув.

Поховали захисника у Тернополі.

У Володимира залишилися батько, сестра і дружина.

Світла пам’ять.