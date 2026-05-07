Мешканець Нікольського Микита Трусов. Фото: Нікольська селищна рада (зображення покращене за допомогою ШІ-інструмента)

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Сьогодні згадаємо Микиту Трусова, який із 2015 року служив в “Азові” та пройшов бої під Широкиним. Життя захисника обірвалося у 25 років під час оборони Маріуполя.

Про Микиту Трусова розповіли в Нікольській селищній раді.

Вільне Радіо щодня розповідає про військових і цивільних, які стали жертвами російської агресії проти України. Ми прагнемо, аби їхні імена не залишилися лише статистикою. Якщо хтось із ваших близьких загинув через війну, і ви хотіли б поділитися історією його/її життя, заповніть анкету для рідних та знайомих загиблих або напишіть нам у Telegram Instagram чи Facebook . Наші журналісти зв’яжуться з вами, щоб розповісти про ваших близьких або знайомих. Це безкоштовно.

Микита Трусов народився 6 лютого 1997 року. У 2012 році закінчив девʼять класів Нікольської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів імені А.Д. Якименка. Друзі згадують його як людину справедливу, чесну й відкриту — того, з ким завжди можна було поговорити щиро і знайти підтримку.

“З Нікітою ми познайомились у 2013 році, ще зовсім юні, саме тоді і зародилася наша дружба. Пам’ятаю його довге волосся і щиру посмішку. З Нікітою завжди можна було поговорити “по душах”, він завжди підтримував і міг щось порадити, був справжньою душею компанії. Нікіта любив свою сім’ю, часто допомагав татові, завжди з теплом говорив про маму”, — розповідає подруга військового Анна Хідченко-Герасимчук.

У 2015 році Микита підписав перший контракт із бригадою Нацгвардії “Азов”, де служив стрільцем і гранатометником та брав участь у бойових діях поблизу Широкиного. Тоді він зазнав першої контузії.

Напередодні відкритого російського вторгнення Якут — такий позивний Микита мав серед побратимів — обіймав посаду медика-інструктора. Де саме служив — подрузі не казав.

“Казав що «виконує таємну місію». З початку вторгнення ра*истів ми перебували на службі в різних сторонах сходу, зв’язку не було, але до останнього намагалися хоча б дізнатися: «Ти в порядку?» — «+»”, — пригадує Анна.

15 квітня 2022 року під час оборони Маріуполя Микита Трусов загинув. Згодом захисника нагородили орденом “За мужність” III ступеня посмертно.

Світла памʼять.