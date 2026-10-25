Альберт Мотор біографія: що відомо про 14-річного хлопця з Великоновосілківської громади

Альберт Мотор. Фото: Великоновосілківська селищна військова адміністрація

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — восьмикласник Альберт Мотор. Його пам’ятають як щирого хлопця, який легко знаходив спільну мову з однолітками.

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Про загибель хлопця розповіли у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.

Альберт народився 4 листопада 2007 року. Він навчався у Шахтарській школі й у 2022 році був учнем 8-го класу.

Однокласники та вчителі згадують його як товариського, щирого та життєрадісного хлопця.

“Він легко знаходив спільну мову з однолітками, мав багато друзів, любив життя і дивився у майбутнє з юнацькою безпосередністю та вірою”, — пишуть у пресслужбі СВА.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії родина Альберта залишалася у рідному селі. 25 березня 2022 року російська артилерія вдарила по селу Шахтарському. Один зі снарядів убив хлопця. Йому було лише 14 років.

Світла пам’ять.