Альберт Мотор біографія: що відомо про 14-річного хлопця з Великоновосілківської громади

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Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання всіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Серед них — восьмикласник Альберт Мотор. Його пам’ятають як щирого хлопця, який легко знаходив спільну мову з однолітками.
Про загибель хлопця розповіли у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.
Альберт народився 4 листопада 2007 року. Він навчався у Шахтарській школі й у 2022 році був учнем 8-го класу.
Однокласники та вчителі згадують його як товариського, щирого та життєрадісного хлопця.
“Він легко знаходив спільну мову з однолітками, мав багато друзів, любив життя і дивився у майбутнє з юнацькою безпосередністю та вірою”, — пишуть у пресслужбі СВА.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії родина Альберта залишалася у рідному селі. 25 березня 2022 року російська артилерія вдарила по селу Шахтарському. Один зі снарядів убив хлопця. Йому було лише 14 років.
Світла пам’ять.